Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου, της ταλαντούχας ηθοποιού που αγαπήσαμε μέσα από τους διπλούς ρόλους της Ρίτσας και της Μάρθας στην εμβληματική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Παρά Πέντε».

Η αγαπημένη ηθοποιός «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της σημαντικό έργο στο θέατρο, την τηλεόραση αλλά και στη διδασκαλία υποκριτικής. Την είδηση έκανε γνωστή ο στενός της φίλος και συνεργάτης Παναγιώτης Καποδίστριας, με μια συγκινητική ανάρτηση γεμάτη αναμνήσεις, αγάπη και αποχαιρετισμό. Η Πόπη Χριστοδούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά και τη Νίκαια. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου και γρήγορα ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές όπως «7 Θανάσιμες Πεθερές», «Safe Sex», «Εργαζόμενη Γυναίκα», «Στο Ράφι», «Καλές Δουλειές», «Σπίτι Είναι…», «Τρίχες» και πρόσφατα στους «Φόνους στο Καμπαναριό», όπου ξανασυναντήθηκε με την τηλεοπτική Ζουμπουλία, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, 16 χρόνια μετά το «Παρά Πέντε».

Στο θέατρο, η καλλιτεχνική της πορεία ήταν εξίσου πλούσια, ενώ δοκίμασε και τις δυνάμεις της στη σκηνοθεσία. Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες «Μια φορά και ένα… μωρό» και «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού». Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου υπήρξε αγαπημένη καθηγήτρια στη σχολή υποκριτικής «Tabula Rasa», εμπνέοντας και στηρίζοντας δεκάδες νέους ηθοποιούς. Οι μαθητές της την περιγράφουν ως μια δασκάλα που πίστευε σε αυτούς περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της τέχνης, αλλά και στις καρδιές όσων τη γνώρισαν. Καλό ταξίδι, Πόπη…