Μια παράξενη μόδα έχει κάνει θραύση στην Κίνα και ήδη έχει ανάψει φωτιές στα social media αλλά και στους επιστήμονες. Δεν μιλάμε για κάτι που αφορά παιδιά, αλλά… ενήλικες. Χιλιάδες άνθρωποι αγοράζουν «adult pacifiers» – δηλαδή πιπίλες ειδικά σχεδιασμένες για μεγάλους – με την υπόσχεση ότι θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν, να κοιμηθούν καλύτερα, ακόμα και να κόψουν το κάπνισμα.

Σύμφωνα με κινεζικό μέσο, σε online καταστήματα πωλούνται πάνω από 2.000 τεμάχια τον μήνα, με τις τιμές να ξεκινούν περίπου από 1,5 δολάριο και να φτάνουν έως και τα 70.

Τι υπόσχεται η νέα «μόδα»

Οι εταιρείες που τα διαθέτουν τονίζουν ότι οι πιπίλες:

μειώνουν το στρες και το άγχος,



βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου,



βοηθούν όσους παλεύουν με τη διακοπή του καπνίσματος,



και προάγουν τη σωστή αναπνοή.



Τα προϊόντα είναι πιο μεγάλα από τις παιδικές πιπίλες, με διάφανο στόμιο και διαφορετικά χρώματα. Ορισμένοι αγοραστές δηλώνουν μάλιστα ενθουσιασμένοι: «Νιώθω πιο ήρεμος στη δουλειά», «Με βοήθησε να κόψω το τσιγάρο», «Μου θυμίζει την ασφάλεια της παιδικής ηλικίας».

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Αντίθετα, οι γιατροί κάθε άλλο παρά καθησυχαστικοί είναι. Οδοντίατροι όπως ο Tang Caomin από το Τσενγκντού εξηγούν ότι η μακροχρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσει πόνο στη γνάθο, προβλήματα στη μάσηση και ακόμα και μετακίνηση των δοντιών μέσα σε διάστημα ενός έτους. Επιπλέον, δεν λείπει και ο κίνδυνος πνιγμού, ειδικά αν κάποιο μικρό κομμάτι αποκολληθεί στον ύπνο.

Η ψυχολόγος Zhang Mo από την άλλη επισημαίνει πως πίσω από τέτοιες συνήθειες μπορεί να κρύβεται βαθύτερη συναισθηματική ανάγκη: «Δεν είναι λύση να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν παιδί. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να το λύσουμε».

Η αντίδραση στα social media

Προφανώς, η τάση έχει γίνει viral, με hashtags που ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια προβολές σε κινεζικές πλατφόρμες. Τα σχόλια; Από ειρωνικά μέχρι εξοργισμένα: «Οι ενήλικες με πιπίλα; Ο κόσμος έχει τρελαθεί», «Άλλος ένας φόρος… βλακείας».