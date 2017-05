Piraeus On Sup 2017

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς και η Πανελλήνια Ένωση Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυματολίσθησης διοργανώνουν τον αγώνα PIRAEUS ON SUP 2017 που θα διεξαχθεί στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στη Μαρίνα Ζέας ( Πλ. Αλεξάνδρας).

Ο αγώνας αποτελεί την 2η στάση του 3rd HSSA National Open Sup Tour 2017 και τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, του ΟΠΑΝ και περιλαμβάνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά «Ημέρες Θάλασσάς»

Η BIC® με τη BICSUP συμβάλει για ακόμα μία φορά στηρίζοντας και αυτή την προσπάθεια στα πλαίσια συνεργασίας με την ΠΑΝΕΟΣΚ

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://hssa.gr/