Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή βρισκόμαστε στο ίδιο δίλημμα. Από τη μία υπάρχει αυτή η γλυκιά προσμονή για κάτι ξεχωριστό και από την άλλη μια επιφύλαξη για το αν όλη αυτή η γιορτή είναι τελικά λίγο περισσότερο στημένη από όσο θα θέλαμε. Όμως αν το καλοσκεφτείτε η συγκεκριμένη ημέρα είναι απλώς μια ωραία αφορμή για να σταματήσουμε για λίγο τους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητας και να εστιάσουμε σε όσα μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Δεν χρειάζονται πυροτεχνήματα ή υπερβολές για να περάσει κανείς καλά. Χρειάζεται καλή διάθεση, λίγη φαντασία και η απόφαση να κακομάθουμε λίγο τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Πρώτα νιώσε εσύ γοητευτική

Όλα ξεκινούν από το πώς νιώθουμε εμείς οι ίδιες και η αυτοπεποίθηση είναι πάντα το πιο ελκυστικό στοιχείο πάνω μας. Για φέτος η Intimissimi προτείνει μια συλλογή που παίζει με τις αντιθέσεις και γιορτάζει τη θηλυκότητα σε κάθε της μορφή. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο ρομαντικό The Love Club με τα παιχνιδιάρικα μοτίβα από καρδιές ή να στραφείτε σε κάτι πιο τολμηρό όπως η σειρά Flirt Fearlessly που επενδύει στη δαντέλα και τις διαφάνειες. Είναι εκείνη η μικρή πολυτέλεια που φοράμε πρώτα για εμάς τις ίδιες, επιλέγοντας ανάμεσα σε φρέσκες ροζ κόκκινες αποχρώσεις ή το πάντα διαχρονικό μαύρο, δημιουργώντας μια αίσθηση αποπλάνησης που είναι ταυτόχρονα ελεύθερη και προσωπική.

Η διαχρονική κομψότητα

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα της προσωπικής φροντίδας, η ποιότητα είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά στην αίσθηση που μας αφήνει μια επιλογή. Η Marks & Spencer παρουσιάζει τη συλλογή εσωρούχων Rosie, η οποία έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τη Rosie Huntington Whiteley και εστιάζει στη φυσικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Εδώ η θηλυκότητα προσεγγίζεται με έναν τρόπο πιο διακριτικό και ουσιαστικό, χρησιμοποιώντας απαλά σατέν υφάσματα και δαντέλες που αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς υπερβολές. Είναι κομμάτια που δεν προορίζονται μόνο για μια βραδιά αλλά ενσωματώνονται στο προσωπικό μας στυλ, χαρίζοντας άνεση και σωστή εφαρμογή από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Γεύσεις και ατμόσφαιρα στην καρδιά της Αθήνας

Αν πάλι η ιδέα σας για την τέλεια γιορτή περιλαμβάνει μια έξοδο στο κέντρο της πόλης, οι επιλογές που προσφέρουν τα Brown Hotels είναι ιδανικές για κάθε διάθεση. Μπορείτε να απολαύσετε ένα ατμοσφαιρικό Rooftop Dinner στο Brown Acropol με πανοραμική θέα και ζωντανή μουσική από βιολί ή να προτιμήσετε κάτι πιο χαλαρό στο Villa Brown Ermou. Εκεί το Valentine’s Brunch με τα pancakes σε σχήμα καρδιάς και τα κρουασάν με λευκή σοκολάτα είναι ο τέλειος τρόπος για να ξεκινήσετε την ημέρα σας με μια δόση κομψότητας και ρομαντισμού, απολαμβάνοντας την ιδιαίτερη αισθητική που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία.

Μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις

Για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά εμβληματικό που να συνδυάζει την υψηλή γαστρονομία με την απόλυτη θέα, το St. George Lycabettus έχει ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψηλά πάνω από την πόλη. Το δείπνο στο La Suite Rooftop ή στα θερμαινόμενα Rooftop Domes με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη δημιουργεί ένα σκηνικό που μοιάζει με ταινία. Το μενού του Executive Chef Στέφανου Παπανικολάου υπόσχεται εκλεπτυσμένες γεύσεις, ενώ η βραδιά μπορεί να συνεχιστεί με ιδιωτικές προβολές αγαπημένων ταινιών στο Screening Room του ξενοδοχείου. Είναι η ευκαιρία να αφεθείτε σε μια πολυτελή φιλοξενία που φροντίζει κάθε λεπτομέρεια, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε αποκλειστικά στη στιγμή.

Όπως και αν επιλέξετε να περάσετε αυτή την ημέρα, το σημαντικό είναι να το κάνετε με τους δικούς σας όρους και με ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Είτε πρόκειται για ένα εντυπωσιακό δείπνο κάτω από τα αστέρια είτε για μια ήρεμη στιγμή προσωπικής φροντίδας, η αξία βρίσκεται στην ποιότητα των στιγμών που δημιουργούμε. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι απλώς η αφορμή για να θυμηθούμε πως η αγάπη αξίζει να γιορτάζεται με στυλ και αυθεντικότητα.