Το Λονδίνο έχει τον τρόπο του να σε βάζει στο κλίμα των γιορτών νωρίτερα απ’ όλους, και φέτος, δεν το έκαναν τα φώτα της Oxford Street, ούτε τα στολισμένα καταστήματα. Το έκαναν… κάτι τόσο γλυκά σκυλάκια. Πάνω από 150 πανέμορφες ψυχές διάσωσης, με χριστουγεννιάτικα πουλόβερ που θα ζήλευε και ο πιο φανατικός των εορτών, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης για μια βόλτα-θεσμός που κατέληξε μπροστά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Rescue Dogs of London, μια ομάδα που δεν φέρνει απλώς ανθρώπους και υιοθετημένα σκυλιά κοντά, δημιουργεί μια ολόκληρη κοινότητα αγάπης. Ανάμεσά τους και η May Wong, η οποία, με μια τρυφερότητα που δεν κρύβεται, μίλησε για τα δικά της δύο «παιδιά», τον George και τη Lulu. Ο ένας διασώθηκε από την Ουγγαρία, η άλλη από την Κίνα, όμως τώρα και οι δύο ζουν όπως τους αξίζει, με ασφάλεια, φροντίδα και ατέλειωτες αγκαλιές. «Πολλά από αυτά τα σκυλιά είχαν μια πολύ δύσκολη αρχή στη ζωή τους. Τώρα, όμως, ζουν τη δεύτερη ευκαιρία τους. Και εμείς νιώθουμε ευλογημένοι που τα έχουμε», είπε, και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο.

Και επειδή το Λονδίνο ποτέ δεν κάνει κάτι… λίγο, η χριστουγεννιάτικη παρέλαση… με πατούσες συνεχίζεται. Στις 6 Δεκεμβρίου, τα corgis, η βασιλική ράτσα που λατρεύει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα φορέσουν τα γιορτινά τους για μια δική τους θεαματική παρέλαση. Λίγες μέρες μετά, στις 14 Δεκεμβρίου, το Hyde Park θα γεμίσει dachshunds σε ρόλο πρωταγωνιστή, σ’ έναν χριστουγεννιάτικο περίπατο που προβλέπεται τόσο χαριτωμένος, ώστε να ξεχάσεις για λίγο ότι κάνει κρύο.

Με λίγα λόγια, μία πόλη, εκατοντάδες σκυλιά, άπειρη αγάπη και μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που δεν γίνεται να μη σε κάνει να λιώνεις! Αν αυτό δεν είναι το απόλυτο festive mood, τότε τι είναι;