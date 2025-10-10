Quadrobics: Η viral άσκηση του TikTok που σε βάζει να γυμναστείς… στα τέσσερα!

Μόλις νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα στον κόσμο του fitness, έρχεται το TikTok να σου αποδείξει το αντίθετο. Η νέα εμμονή λέγεται quadrobics και ναι — γίνεται κυριολεκτικά στα τέσσερα!

Το «animalistic» workout που ξυπνά το σώμα σου

Το quadrobics βασίζεται στις κινήσεις των ζώων. Σέρνεσαι, καλπάζεις, σκαρφαλώνεις και χρησιμοποιείς κάθε μυ του σώματός σου όπως δεν έχεις ξανακάνει. Δεν χρειάζεσαι όργανα, βάρη ή συνδρομή σε γυμναστήριο παρά μόνο λίγο χώρο και διάθεση να συνδεθείς ξανά με την πιο πρωτόγονη εκδοχή του εαυτού σου.

Από τα όργανα γυμνατηρίου στα… δέντρα

Η γυναίκα που έκανε το quadrobics viral, η Alexia Kraft de La Saulx, ανακάλυψε τυχαία τη μέθοδο όταν είδε κάποιον να κάνει “κινήσεις μαϊμούς” σε ένα πάρκο. Από τότε, όπως λέει, η ζωή της άλλαξε. Μετά από λίγους μήνες προπόνησης κατάφερε:

να κάνει pull-ups για πρώτη φορά,

να σηκώνει τριπλάσιο βάρος από το σώμα της,

να δυναμώσει απίστευτα χέρια και πόδια,

και πλέον… να προπονείται σκαρφαλώνοντας σε δέντρα!

Ο γυμναστής Jarrod Nobbe εξηγεί ότι η φιλοσοφία πίσω από την κίνηση αυτή ανήκει στην «primal movement» — μια τάση που συνδυάζει παιχνίδι, φυσική ροή και δύναμη.

#trailrun #correrpormontaña #ultratrailrunning #ultratrailrunning ♬ sonido original – Frasesmotivacion_ @trail_running_official Cada vez se ve más gente practicando el quadrobics, sobre todo por la montaña, y que es?? El quadrobics es una disciplina fitness que consiste en imitar los movimientos de animales cuadrúpedos, como trotar, correr, galopar y saltar, desplazándose a cuatro patas (manos y pies). Esta actividad trabaja el cuerpo completo, mejorando la fuerza, la agilidad, el equilibrio y la resistencia, y puede tener un componente espiritual o psicológico para quienes sienten una conexión especial con los animales. Te imaginas alguien correr así un ultra ?? Os leo 🎥 alexias.films #trailrunning

Πώς καίει λίπος και δυναμώνει όλο το σώμα

Το quadrobics δεν είναι απλώς ένα trend, αλλά full body training που ενεργοποιεί κάθε μυ:

δουλεύει κορμό, κοιλιακούς και πλάγιους,

εμπλέκει ώμους, στήθος, γλουτούς και τετρακέφαλους,

ανεβάζει παλμούς και καίει λίπος,

βελτιώνει ισορροπία, ευλυγισία και κινητικότητα.

Και το καλύτερο; Είναι δωρεάν, διασκεδαστικό και φουλ αποτελεσματικό.

Το TikTok παραληρεί

Έτσι, το hashtag #quadrobics έχει γίνει viral με εκατομμύρια προβολές από χρήστες που μιμούνται κινήσεις ζώων, γελώντας, ιδρώνοντας και τελικά… μεταμορφώνοντας το σώμα τους. Είναι ίσως η πιο φυσική μορφή άσκησης που έχει υπάρξει, και χωρίς αμφιβολία, η πιο παιχνιδιάρικη. Εσύ θες να το δοκιμάσεις; Τότε, αφησε για λίγο τα βάρη, πάρε θέση… στα τέσσερα, και ετοιμάσου να νιώσεις το σώμα σου πιο δυνατό από ποτέ!