Η αλήθεια είναι πως η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μπορεί εύκολα να καταντήσει μια κουραστική υποχρέωση ανάμεσα σε κρατήσεις που δεν βρίσκεις και πολυσύχναστα εστιατόρια που προσφέρουν μέτριο φαγητό σε διπλάσια τιμή. Για εμάς που εκτιμούμε την άνεση του σπιτιού μας, η ιδέα ενός καλού κρασιού, μιας ζεστής κουβέρτας και μιας αξιόλογης ταινίας στο Netflix ακούγεται πολύ πιο ελκυστική από οποιαδήποτε έξοδο. Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε ροζ συννεφάκια που θυμίζουν εφηβικό πάρτι, αλλά μερικές επιλογές που θα μας κρατήσουν συντροφιά με ουσία και ίσως λίγο παραπάνω συναίσθημα.

Ιστορίες που μιλούν στην καρδιά

Μια εξαιρετική επιλογή για τη φετινή βραδιά είναι η ταινία People We Meet On Vacation η οποία βασίζεται στο γνωστό βιβλίο και εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φιλία και τον έρωτα μέσα από ταξίδια και αναμνήσεις ετών. Είναι από εκείνες τις παραγωγές που σε κάνουν να αναρωτιέσαι για τις δικές σου χαμένες ευκαιρίες, ενώ διατηρεί μια γλυκιά ωριμότητα στον τρόπο που προσεγγίζει τη δέσμευση. Αν πάλι προτιμάτε κάτι πιο κλασικό που πάντα λειτουργεί λυτρωτικά, το 50 First Dates παραμένει σταθερή αξία στην πλατφόρμα, θυμίζοντάς μας πως η αγάπη είναι μια καθημερινή απόφαση να επιλέγεις τον άνθρωπό σου ξανά από την αρχή.

Η γοητεία της εποχής και της ανατροπής

Για τις λάτρεις των σειρών που θέλουν κάτι να τις συνεπάρει, το δεύτερο μέρος του τέταρτου κύκλου του Bridgerton κάνει την εμφάνισή του λίγο μετά τη γιορτή, αλλά οι προηγούμενοι κύκλοι και ειδικά το Queen Charlotte προσφέρουν αυτή την αίσθηση του ανεκπλήρωτου και του μεγαλειώδους που χρειαζόμαστε μερικές φορές. Αν όμως το κλίμα στο σπίτι σηκώνει κάτι πιο σύγχρονο και ίσως λίγο κυνικό, η ταινία Materialists είναι μια φρέσκια προσθήκη που βάζει στο μικροσκόπιο τις σχέσεις στη σύγχρονη εποχή με έναν τρόπο που μας αφορά όλες, χωρίς να ωραιποιεί τις δυσκολίες της συμβίωσης.

Ρεαλισμός και συναίσθημα στο κόκκινο

Υπάρχουν βέβαια και εκείνες οι στιγμές που θέλουμε κάτι πιο βαθύ, όπως το Remember Me, μια ταινία που δεν φοβάται να αγγίξει την απώλεια και την ευαλωτότητα, κάνοντας την αγάπη να φαίνεται ακόμα πιο πολύτιμη επειδή ακριβώς είναι εύθραυστη. Τέλος, αν η διάθεσή σας είναι για κάτι πιο ανάλαφρο αλλά με έξυπνο χιούμορ, το Always Be My Maybe με την Ali Wong παραμένει μια από τις πιο εύστοχες κομεντί του Netflix, συνδυάζοντας την καριέρα, τις ρίζες και την επιστροφή σε έναν παλιό έρωτα με έναν τρόπο που δεν προσβάλλει τη νοημοσύνη μας.

Η βραδιά δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι όμορφη, αρκεί η επιλογή της οθόνης να μην είναι απλώς ένας θόρυβος στο παρασκήνιο, αλλά μια αφορμή για να έρθουμε λίγο πιο κοντά.