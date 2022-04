Τα Starbucks Ready to drink, τα stylish κι απολαυστικά ροφήματα on the go, υποστήριξαν για ακόμη μια φορά την επετειακή 30η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, η οποία έλαβε χώρα από 9 έως 13 Απριλίου 2022, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Οι συμμετέχοντες και οι fashionistas που παρευρέθηκαν στην απόλυτη γιορτή της μόδας, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ειδικά διαμορφωμένο booth των Starbucks RTD και να ανακαλύψουν τις πιο ιδιαίτερες γευστικές προτάσεις σε νέες minimal chic συσκευασίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες έως τον Μάιο σε όλα τα ψυγεία των σημείων πώλησης.

Τα ροφήματα της σειράς Starbucks Chilled Classics συνόδευσαν απολαυστικά τα fashion shows με τα all time classic Cappuccino, Caramel Macchiato και Caffé Latte καθώς και τα φυτικά Almond Plant-Based Iced Coffee και Coconut Cocoa Cappuccino με καφέ και ιδανικό πάντρεμα με αμύγδαλο ή καρύδα. H απόλαυση συνεχίστηκε όλες τις ημέρες της εκδήλωσης με πολλά δροσερά Frappuccino Coffee, Caramel αλλά και Cookies n Cream. Βασισμένα στον δημοφιλή καφέ 100% Arabica Espresso Roast των Starbucks , τα Chilled Classics είναι απολαυστικά, έτοιμα προς κατανάλωση ροφήματα, ό,τι καλύτερο για ένα δροσιστικό, χαλαρωτικό διάλειμμα κάθε στιγμή της ημέρας.

Η επετειακή 30η Athens Xclusive Designers Week φιλοξένησε καταξιωμένους Έλληνες σχεδιαστές μόδας, αγαπημένα fashion brands, τoν διάσημο Αμερικανό-Λιβανέζο σχεδιαστή μόδας, Rami Kadi καθώς και νέα ταλέντα που παρουσίασαν τις συλλογές τους για τη νέα σεζόν χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους 5 ημέρες γεμάτες δημιουργικότητα, λάμψη και πολλές εκπλήξεις.