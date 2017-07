Εκεί στην Καλιφόρνια δεν σε αφήνουν να βαρεθείς ούτε μία μέρα. Όλο και κάτι από ενδιαφέρον μέχρι τρελό θα κάνει την εμφάνισή του και ιδού το πιο πρόσφατο που προέκυψε. Μία λάτρης των social media και των pets, ανέβασε μία φωτό όπου δείχνει τα τέλεια νύχια της να είναι ολόιδια με τα εκείνα της γάτας της! Ε, από εκείνη την στιγμή ξεκίνησε το trend και όλες τα φτιάχνουν πακέτο με τα αγαπημένα τετράποδά τους. Προσοχή! Δεν βάζουμε μανό στα νυχάκια τους! Είναι τοξικό και θα το φάνε και θα τρέχετε! Ψεύτικα βάζουμε και άμα δεν το ξέρατε κυκλοφορούν σε διάφορα pet καταστήματα και sites. Ξεκινήστε ίσως με κάτι glitter και μετά αυτοσχεδιάστε!

the only way to be pic.twitter.com/6n49uyyee3

— POI$ON IV¥ (@jadejumps) June 25, 2017