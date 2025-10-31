Super NEO: Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που θα σου κάνει δουλειές στο σπίτι είναι γεγονός!

Η εποχή που τα ρομπότ υπήρχαν μόνο στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας φαίνεται πως τελειώνει. Η εταιρεία 1X άνοιξε επίσημα τις προπαραγγελίες για το NEO, το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση – και υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην καθημερινότητά μας.

Ο «έξυπνος» βοηθός που δεν κουράζεται ποτέ

Το NEO δεν είναι απλώς μια μηχανή που κινείται. Μπορεί να διπλώνει ρούχα, να τακτοποιεί δωμάτια, να βάζει υπενθυμίσεις και να διαχειρίζεται τις δουλειές του σπιτιού μέσω φωνητικών εντολών ή εφαρμογής. Η λειτουργία Chores επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να αναθέτει, να προγραμματίζει και να παρακολουθεί κάθε εργασία. Κι αν κάτι του είναι άγνωστο, ένας 1X Expert μπορεί να καθοδηγήσει το NEO εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μάθει νέες δεξιότητες.

Ένα ρομπότ που καταλαβαίνει… τον άνθρωπο

Εξοπλισμένο με AI βοηθό χωρίς οθόνη, το NEO ακούει μόνο όταν του μιλάς και απαντά με φυσικό, ανθρώπινο τρόπο. Αναγνωρίζει αντικείμενα γύρω του – για παράδειγμα, βλέπει τα υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα και μπορεί να προτείνει συνταγές με βάση αυτά. Με την πάροδο του χρόνου, χάρη στη δική του μνήμη, θυμάται λίστες με ψώνια, γενέθλια και προηγούμενες συζητήσεις, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στις συνήθειες του χρήστη.

Ελαφρύ, δυνατό και… διακριτικό

Παρά το ανθρωποειδές σχήμα του, το NEO ζυγίζει μόλις 30 κιλά, αλλά μπορεί να σηκώσει έως και 70 κιλά. Επιπλέον, λειτουργεί αθόρυβα στα 22 dB, πιο ήσυχα κι από ένα ψυγείο. Διατίθεται σε Tan, Gray και Dark Brown, χρώματα που ταιριάζουν εύκολα σε κάθε σπίτι.

Η νέα εποχή της οικιακής τεχνολογίας

Το super NEO αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 με τιμή 20.000 δολάρια ή με συνδρομή 499 δολαρίων τον μήνα, αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα παγκοσμίως το 2027.

Ίσως να μη μπορεί να σε αντικαταστήσει στο χιούμορ ή στη μαγειρική, αλλά σίγουρα θα σε βοηθήσει να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο για όσα αγαπάς. Το μέλλον φαίνεται να ήρθε – και αυτή τη φορά, φοράει ποδιά και μαζεύει τα ρούχα σου.