Ο Φλεβάρης φλέφισε, η άνοιξη δεν αργεί… και η ανάγκη για ανανέωση δεν περιορίζεται μόνο στην γκαρνταρόμπα μας. Όλες ξέρουμε εκείνη τη στιγμή που κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και νιώθουμε πως το δέρμα ή τα μαλλιά μας χρειάζονται ένα μικρό boost για να βρουν ξανά τη χαμένη τους λάμψη. Η αγορά είναι γεμάτη υποσχέσεις, όμως το μυστικό κρύβεται στις συνθέσεις που πραγματικά κάνουν δουλειά χωρίς να βαραίνουν την καθημερινότητά μας. Είτε ψάχνεις για εκείνο το άρωμα που θα γίνει η νέα σου υπογραφή, είτε για την ιδανική φροντίδα που θα θωρακίσει την επιδερμίδα σου από την κούραση και τους ρύπους της πόλης, τα παρακάτω προϊόντα ομορφιάς συγκεντρώνουν όλα όσα ξεχωρίσαμε για τις δικές σου ανάγκες.

Κυτταρική άμυνα και βαθύς καθαρισμός

Όταν η καθημερινότητα γίνεται έντονη, το δέρμα μας είναι το πρώτο που «διαμαρτύρεται» εξαιτίας του στρες και της ρύπανσης. Η Frezyderm προτείνει έναν εξαιρετικό συνδυασμό με το Micellar Water και το Face Serum Hyaluronic Acid, που βασίζονται σε ένα σύμπλεγμα υαλουρονικού οξέος και πυριτίου. Το μικκυλιακό νερό δεν καθαρίζει απλώς, αλλά δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας από τους ρύπους, ενώ ο ορός επανορθώνει σε βάθος, αυξάνοντας τη σφριγηλότητα και την ενυδάτωση έως και 70%. Είναι η ιδανική λύση για εμάς που θέλουμε το δέρμα μας να δείχνει ξεκούραστο και υγιές, ακόμη και μετά από μια γεμάτη ημέρα στο γραφείο.

Λάμψη στα μαλλιά με την επιστήμη της περιποίησης

Τα μαλλιά μας ταλαιπωρούνται συχνά από τις βαφές και το styling, χάνοντας την υγρασία και τη φυσική τους κίνηση. Η L’Oreal Professionnel φέρνει την επανάσταση με το Dia Light Hyaluronic Acidic Gloss Color, μια ημιμόνιμη βαφή όξινης τεχνολογίας εμπλουτισμένη με 1% υαλουρονικό οξύ. Αυτή η σύνθεση προσφέρει το πολυπόθητο «glass hair» εφέ, κλείνοντας το περιτρίχιο της τρίχας και χαρίζοντας έως και 82% περισσότερη λάμψη. Είναι η απάντηση στην ξηρότητα και στη θαμπάδα, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που διαρκεί έως και έξι εβδομάδες χωρίς να επιβαρύνει την τρίχα.

Πολυτέλεια από χαβιάρι για απαιτητικές επιδερμίδες

Για τις στιγμές που η επιδερμίδα χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια απλή ενυδάτωση, η Juliette Armand παρουσιάζει το Double Caviar Oil & Serum. Πρόκειται για μια καινοτόμο σύνθεση διπλής δράσης που συνδυάζει θρεπτικό λάδι και αναζωογονητικό ορό, πλούσια σε εκχύλισμα χαβιαριού, ωμέγα λιπαρά οξέα και βιταμίνες. Το προϊόν αυτό επαναπροσδιορίζει την πολυτελή περιποίηση, αποκαθιστώντας τον επιδερμικό φραγμό και προσφέροντας ορατή ανανέωση σε δέρματα με σημάδια κούρασης ή ρυτίδες. Συμπληρώνεται ιδανικά από την αντίστοιχη μάσκα και κρέμα προσώπου για ένα ολοκληρωμένο τελετουργικό ομορφιάς.

Αισθησιακές νότες και limited edition γοητεία

Το άρωμα είναι συναίσθημα και ο οίκος Tom Ford Beauty το γνωρίζει καλά, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή Figue Érotique. Το νέο Private Blend άρωμα αποτυπώνει την εξέλιξη του σύκου από την πράσινη φρεσκάδα μέχρι την ώριμη, ρητινώδη γλυκύτητα του Kadota Fig Accord. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης signature κραγιόν σε satin matte αποχρώσεις και το Gilded Gloss, όλα σε συσκευασίες εμπνευσμένες από την αισθησιακή ταυτότητα του αρώματος. Είναι μια επιλογή για όσες αναζητούν κάτι τολμηρό, μυστηριώδες και απόλυτα κομψό.

Παιχνιδιάρικη διάθεση και ιταλική φινέτσα

Η Kiko Milano μας προσκαλεί να απελευθερώσουμε την τολμηρή πλευρά μας με τη limited edition συλλογή Flirt Alert. Από το Plush it up! Peptide Primer που λειαίνει και χαρίζει άμεση λάμψη, μέχρι τα Kiss Me Softly Peptide Lip Balms, κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει αυτοπεποίθηση. Ξεχωρίζουν οι παλέτες Strike a Match για φυσικό χρώμα στα ζυγωματικά και η 3-in-1 Sculpt ‘N Define Mascara για βλέμμα με laminated εφέ. Μια συλλογή που συνδυάζει την ποιότητα με μια δόση ρομαντισμού και έξυπνου μακιγιάζ και δε θα έλειπαν από τα προϊόντα ομορφιάς που ξεχωρίσαμε!

Με λίγα λόγια, η ομορφιά δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα που βλέπουμε στον καθρέφτη, αλλά η αίσθηση φροντίδας που χαρίζουμε στον εαυτό μας κάθε μέρα. Επιλέγοντας τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς που ταιριάζουν στο δικό μας στυλ και στις ανάγκες της επιδερμίδας μας, επενδύουμε σε μια καθημερινότητα που μας κάνει να νιώθουμε πιο σίγουρες και λαμπερές.