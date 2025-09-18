Η ιστορία του Νουμπ Τανγκ, της γάτας από την Ταϊλάνδη που έγινε viral, έχει όλα τα στοιχεία μιας ταινίας, δράση, αγωνία, αλλά κυρίως, πολύ χιούμορ! Αυτή η αξιαγάπητη Αμερικανική Κοντότριχη γάτα βρέθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα της Μπανγκόκ, αφού ένας φιλόζωος πολίτης την εντόπισε να περιπλανιέται μόνη της. Ωστόσο, αντί να δείξει ευγνωμοσύνη, ο Νουμπ Τανγκ αποφάσισε να… «αντεπιτεθεί».
Με ένα ροζ λουράκι στον λαιμό, το ζωηρό αιλουροειδές άρχισε να δαγκώνει και να γρατζουνά αρκετούς αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας τον πεισματάρη χαρακτήρα του. Ο αστυνομικός Ντα Παριντά Πακεεσούκ, γνωστός για την αγάπη του στα αδέσποτα ζώα, αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με μια δόση χιούμορ. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι η γάτα «συνελήφθη» με την κατηγορία της επίθεσης κατά αστυνομικών και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της να έρθει να την παραλάβει.
Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να προσφέρονται να υιοθετήσουν τη «μικρή παραβάτιδα». Ο αστυνομικός, όμως, επέμεινε ότι προτεραιότητα ήταν να βρεθεί ο ιδιοκτήτης της. Την επόμενη μέρα, ο ιδιοκτήτης ήρθε στο τμήμα και την παρέλαβε. Η γάτα, που το όνομά της στα ταϊλανδέζικα σημαίνει «μέτρημα χρημάτων», ποζάρισε για μία αξιολάτρευτη «φωτογραφία» για το αρχείο της αστυνομίας, με το πρόστιμο να είναι μια απλή προφορική προειδοποίηση.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
