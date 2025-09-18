Η ιστορία του Νουμπ Τανγκ, της γάτας από την Ταϊλάνδη που έγινε viral, έχει όλα τα στοιχεία μιας ταινίας, δράση, αγωνία, αλλά κυρίως, πολύ χιούμορ! Αυτή η αξιαγάπητη Αμερικανική Κοντότριχη γάτα βρέθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα της Μπανγκόκ, αφού ένας φιλόζωος πολίτης την εντόπισε να περιπλανιέται μόνη της. Ωστόσο, αντί να δείξει ευγνωμοσύνη, ο Νουμπ Τανγκ αποφάσισε να… «αντεπιτεθεί».



Με ένα ροζ λουράκι στον λαιμό, το ζωηρό αιλουροειδές άρχισε να δαγκώνει και να γρατζουνά αρκετούς αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας τον πεισματάρη χαρακτήρα του. Ο αστυνομικός Ντα Παριντά Πακεεσούκ, γνωστός για την αγάπη του στα αδέσποτα ζώα, αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με μια δόση χιούμορ. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι η γάτα «συνελήφθη» με την κατηγορία της επίθεσης κατά αστυνομικών και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της να έρθει να την παραλάβει.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να προσφέρονται να υιοθετήσουν τη «μικρή παραβάτιδα». Ο αστυνομικός, όμως, επέμεινε ότι προτεραιότητα ήταν να βρεθεί ο ιδιοκτήτης της. Την επόμενη μέρα, ο ιδιοκτήτης ήρθε στο τμήμα και την παρέλαβε. Η γάτα, που το όνομά της στα ταϊλανδέζικα σημαίνει «μέτρημα χρημάτων», ποζάρισε για μία αξιολάτρευτη «φωτογραφία» για το αρχείο της αστυνομίας, με το πρόστιμο να είναι μια απλή προφορική προειδοποίηση.