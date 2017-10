Είτε είστε μαζί 15 λεπτά, είτε 15 χρόνια η επικοινωνία που έχετε μεταξύ σας είναι το πιο σημαντικό για να χτίσετε μια σχέση εμπιστοσύνης, αφοσίωσης και αγάπης. Για αυτό λοιπόν, αν είσαι τρελά ερωτευμένη μαζί του μάθε μερικά tips που θα απογειώσουν αυτό που ήδη έχετε.

Μίλα του γλυκά

Είναι σημαντικό να μιλάτε όμορφα μεταξύ σας! Εκτός του ότι σας φτιάχνει τη διάθεση, σας δένει ακόμα περισσότερο.

Πάρε βαθιές αναπνοές

Το καλύτερο που έχεις να κάνεις ακόμα και σε έναν τσακωμό είναι να μείνεις ήρεμη. Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται στο τέλος εσύ θα βγεις κερδισμένη. Άρα, πάντα σε μια δύσκολη στιγμή και πριν από μια σημαντική συζήτηση, relax and take it easy…

Σκέψου θετικά

Να θυμάσαι πως για κάθε αρνητική σκέψη που κάνεις για τον εαυτό σου, κάποιος άλλος επωφελείται από τις θετικές σκέψεις που εσύ άφησες στην άκρη. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιτυχία που θέλεις, να σκέφτεσαι θετικά!

Αντιμετώπισε το με χαμόγελο

Ό,τι μα ό,τι κι αν γίνει… χαμογέλα! Τόσο απλά. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να χαίρεσαι τις επιτυχίες, ακόμα και τις αποτυχίες! Η ζωή συνεχίζεται.

Εμπιστεύσου

Πώς γίνεται να είσαι με κάποιον χωρίς να υπάρχει εμπιστοσύνη; Όσο καχύποπτη κι αν είσαι, πρέπει να το κάνεις. Άσε το ένστικτό σου να σε καθοδηγήσει και όλα τ’ άλλα θα έρθουν μόνα τους.