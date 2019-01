Ζεις σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, οι ρυθμοί, οι συνήθειες, οι ανάγκες και η καθημερινότητά σου αλλάζουν συνεχώς ρυθμό και ένταση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το Exclusive Fitness είναι το μοναδικό πρόγραμμα άσκησης που έρχεται να “κουμπώσει” και να συνδυαστεί αρμονικά με τη ζωή σου.

Τι είναι το Exclusive Fitness

Το Exclusive Fitness αποτελεί μια ξεχωριστή ιδέα, σχεδιασμένη να λειτουργεί σε έναν ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος είναι φτιαγμένος με τέτοιες προδιαγραφές έτσι ώστε να στεγάζει αποκλειστικά και μόνο το premium private training. Κάθε πρόγραμμα εκγύμνασης είναι μοναδικό και εξατομικευμένο, με sessions one on one, σχεδιασμένο από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο ειδικά για σένα προσαρμοσμένο στις πραγματικές σου ανάγκες και τον δικό σου τρόπο ζωής, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα τους στόχους σου. Ένα πρόγραμμα εκπονημένο από εξειδικευμένους trainers, ικανό να σε οδηγήσει άμεσα στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να σε εισάγει σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.

Γιατί να το επιλέξεις;

Ορθότερη αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του σώματος. Πρόληψη τραυματισμών που πιθανόν να προκληθούν από την άσκηση. Καλύτερη γνωριμία με το σώμα σου και τις πραγματικές του ανάγκες μέσα από ειδικές μετρήσεις (δύναμης, φυσικής κατάστασης, βάδισης κ.τλ.).

Άντληση νέων πληροφοριών πολύ σημαντικών για τον νέο τρόπο ζωής που θα αποκτήσεις. Εκμάθηση λειτουργικών κινητικών προτύπων βασισμένων στην καθημερινότητα σου. Δημιουργία δυνατής σχέσης εμπιστοσύνης με τον trainer. Καθορισμός εφικτών στόχων. Δημιουργία του προσωπικού σου προγράμματος. Εκτέλεση του προγράμματος και συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σου. Εξειδικευμένοι Exclusive Fitness trainers που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και έχουν συγκεκριμένο τρόπο εργασίας.

IL EXCLUSIVE FITNESS // IOANNA LAOUMTZI

Λεωφ. Βουλιαγμένης 350, 173 42 Άγιος Δημήτριος (μετρό Ηλιούπολης)

Τ 210 9918938 | info@ioannalaoumtzi.gr | www.ioannalaoumtzi.gr