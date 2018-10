Λοιπόν το πρώτο και το βασικότερο πριν αποφασίσουμε το τι θα φορέσουμε αυτή την εβδομάδα είναι να τσεκάρουμε λίγο τον καιρό. Με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13-27 βαθμούς Κελσίου και χωρίς να κρατήσεις ούτε μια στιγμή την ομπρέλα σου πάμε σε μια εβδομάδα που θα έχει λίγα σύννεφα θα μας χαρίσει όμως απίθανες ημέρες για να ξεδιπλώσεις το στυλ σου.

Δευτέρα

Η εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά και με χρώμα. Στο Save The Queen βρήκαμε αυτό το απίθανο μακρύ φόρεμα! Vintage style που θυμίζει άλλη εποχή σε ένα φόρεμα που θα λατρέψεις για εντυπωσιακά all day outfits!

Αυτά τα γυαλιά ηλίου από ασετάτ σε πεταλουδέ φόρμα καθηλώνουν με τις μοναδικές τους χρωματικές αντιθέσεις στους βραχίονες. Το εξαιρετικά διακριτικό λογότυπο «Pierre Cardin» στους βραχίονες αποτελεί ένα φίνο διακοσμητικό στοιχείο.

Τρίτη

Τρίτη σήμερα και επειδή το να γραφτείς στο γυμναστήριο είναι σαν τη δίαιτα που δεν πρέπει να τη ξεκινάς Δευτέρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα σήμερα να λάμψεις. Αντλώντας έμπνευση από το παγκόσμιο community των adidas Women η νέα Statement Collection παρουσιάζει εμβληματικά looks που προσφέρουν ακαταμάχητο στυλ και κορυφαία υποστήριξη σε κάθε προπόνηση. Στη νέα capsule συλλογή του brand έρχονται να προστεθούν δυναμικές Ελληνίδες, μέλη των adidas Women, αποδεικνύοντας ότι η νέα συλλογή είναι σχεδιασμένη για να καλύψει κάθε ανάγκη και να υποστηρίξει τη γυναικεία προπόνηση, από ένα χαλαρωτικό yoga session μέχρι ένα άκρως δυναμικό HIIT workout.

Minimal τεχνικό look για βόλτες από την Adidas. Αυτά τα παπούτσια ανανεώνουν το running στυλ των ’80s με μοντέρνα NMD αισθητική. Αυτά τα πλεκτά trainers εφαρμόζουν σαν κάλτσα. Η τεχνολογία Boost επιστρέφει ενέργεια με κάθε σου κίνηση.

Τετάρτη

Μέσα της εβδομάδας και δεν γίνεται να μην πας για ένα ποτό με φίλες γιατί απλά ΔΕΝ γίνεται! Στο WYou Stores βρήκαμε αυτή την απίθανη φόρμα που μπορείς να την απογειώσεις προσθέτωντας ωραιότατα αξεσουάρ

Και όταν λέμε αξεσουάρ εννοούμε φυσικά αυτά τα απίθανα σκουλαρίκια που θα τα βρεις στο Accessorize και έχει γίνει κυριολεκτικά πανικός αφού όλοι για αυτά μιλάνε.

Πέμπτη

Σαν να έβαλε λίγο κρυο όσο πλησιάζουμε στη καρδιά του χειμώνα, τι λες και εσύ; H αναζήτηση για το τέλειο παλτό έχει ήδη ξεκινήσει και η νέα συλλογή Marks & Spencer έχει όλα τα Must – Have κομμάτια, για το φετινό Χειμώνα! Από εντυπωσιακές faux γούνες και παλτό σε έντονες αποχρώσεις, ως τις αγαπημένες μας καπαρντίνες και bomber jackets με γούνινη επένδυση, στα Marks & Spencer θα βρείτε μοναδικές προτάσεις που συνδυάζουν την άνεση και τη θηλυκότητα, για «ζεστές» και κομψές all day εμφανίσεις!

Λίγο πριν τον φετινό χειμώνα, η Vans παρουσιάζει για πρώτη φορά την τεχνολογία MTE 360™, η οποία ενισχύει τη διατήρηση της θερμότητας γύρω από το πόδι και βελτιώνει τη διαχείριση της υγρασίας στο εσωτερικό των υποδημάτων. Η νέα συλλογή υποδημάτων All Weather MTE διαθέτει υψηλής ποιότητας, αδιάβροχο δερμάτινο και suede πάνω μέρος, ισοθερμική επένδυση και μια επιπλέον στρώση για τη διατήρηση της θερμότητας μεταξύ κάλτσας και σόλας. Με έμπνευση τα 20 και πλέον χρόνια της καινοτόμου σχεδίασης της Vans για snow boots, αναπτύχθηκε μια ανθεκτική και σταθερή λαξευμένη σόλα για να προσφέρει καλύτερη πρόσφυση, αποτελώντας μια εναλλακτική λύση ως το το must-have χειμωνιάτικο παπούτσι.

Παρασκευή

Σήμερα λοιπόν εγώ προτείνω να κάτσουμε σπίτι να χαλαρώσουμε. Το πιο σημαντικό για να χαλαρώσεις είναι να φτιάξεις το σκηνικό. Ένα ποτήρι κρασί ή ακόμα και ένας πιο χαμηλός φωτισμός είναι ιδανικά. Μια μουσική lounge υπόκρουση μπορεί να απομακρύνει τις αρνητικές σκέψεις της καθημερινότητας και να σου φτιάξει τη διάθεση για να μπεις στη διαδικασία της χαλάρωσης και αργότερα του ύπνου. Εμείς μπήκαμε στα Zara και βρήκαμε απίθανα κομμάτια για να τα συνδυάσεις.

Σάββατο

Α, Σάββατο ήρθε και πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε για ψώνια. Να προετοιμαστούμε για τα outfits της επόμενης εβδομάδας. Αλλά παράλληλα θέλουμε και κάτι άνετο. Έτσι δεν είναι; Φόρεσε λοιπόν το απίθανο φόρεμα ποδιά που κρύβει ένα σορτς από τα Stradivarius για να σου είναι εύκολο να κινηθείς ελεύθερα. Το μαύρο χρώμα του θα σε βοηθήσει να το φορέσεις από το πρωί ως το βράδυ σήμερα.

Αυτά τα γυναικεία στρογγυλά μεταλλικά γυαλιά ηλίου με προσαρμοζόμενα στηρίγματα μύτης, αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση σε μια ρετρό φόρμα, με καθρεπτέ ή χρωματιστούς κοσμητικούς φακούς. Οι οβάλ πλάκες της Fossil στο μπροστινό τμήμα και το φινίρισμα σε σχήμα διαμαντιού στους διακριτικούς βραχίονες ανεβάζουν το επίπεδο συνολικής κομψότητας. Διατίθεται σε κόκκινο χρυσό/ροζ χρυσούς πολυστρωματικούς φακούς, ασημί/μπλε φακούς, ανοικτό χρυσό/καθρεπτέ φακούς σε κίτρινο χρυσό και χρυσό καφέ ταρταρούγα/καφέ ντεγκραντέ φακούς.

Κυριακή

Εγώ σήμερα προτείνω να πάμε εκδρομή. Αντέγραψε λοιπόν το συνολικό outfit από το Pull&Bear από το τζιν μέχρι το μπουφάν με τα tribal σχέδια.

Και εδώ φυσικά για να απογειώσεις το στυλ μη ξεχάσεις να φορέσεις γυαλιά ηλίου. Τα νέα μοντέλα γυαλιών αποπνέουν την ειρωνική πολυτέλεια του Moschino καθώς και την απόλυτη πολυτέλεια, με εξαιρετικό σχεδιασμό που αποτυπώνει την τολμηρή δημιουργικότητα της Ιταλικής Μάρκας και του Καλλιτεχνικού της Διευθυντή, Jeremy Scott. Αντλώντας έμπνευση από εμβληματικά κομμάτια που κατατάσσονται ψηλά στο αρχειακό υλικό του Moschino, η νέα συλλογή «χτίστηκε» πάνω σε διαχρονικά, χαρακτηριστικά στοιχεία: Το Μεταλλικό Λογότυπο, τις Μεταλλικές Διακοσμητικές Αλυσίδες, τα Μεταλλικά Τρουκς και το Λογότυπο του Διπλού Ερωτηματικού.