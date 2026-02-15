Τί ντύνονται συνήθως οι γυναίκες του ζωδιακού;

Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή το δίλημμα της στολής επιστρέφει για να μας θυμίσει πως στο βάθος παραμένουμε παιδιά που λατρεύουν το παιχνίδι των ρόλων. Τα άστρα φαίνεται πως έχουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι μας ταιριάζει και αν αφεθούμε στην ενέργεια του ζωδίου μας η επιλογή γίνεται σχεδόν αυτόματα.

Κριός

Για την γυναίκα Κριό η ιδανική στολή είναι η Wonder Woman καθώς η δυναμική της φύση απαιτεί κάτι που να εκπέμπει ισχύ και αποφασιστικότητα.

Ταύρος

Μια κλασική και κομψή Μαρία Αντουανέτα ταιριάζει απόλυτα στην Ταύρο που εκτιμά τα ακριβά υφάσματα και την αίσθηση της απόλυτης αφθονίας.

Δίδυμοι

Η Δίδυμος θα μεγαλουργήσει ως Harley Quinn αφού η διπλή προσωπικότητα και η παιχνιδιάρικη διάθεση της ηρωίδας είναι το alter ego της.

Καρκίνος

Μια ρομαντική Μαίρη Πόπινς είναι η τέλεια επιλογή για την Καρκίνο που αγαπά τη φροντίδα και τη νοσταλγία των κλασικών ιστοριών.

Λέων

Η Λέων δεν θα μπορούσε να ντυθεί τίποτα λιγότερο από Κλεοπάτρα αφού το χρυσό και η βασιλική επιβολή είναι στοιχεία που διαθέτει ούτως ή άλλως.

Παρθένος

Μια αυστηρή αλλά απόλυτα στιλάτη Μαίρη Σέλεϊ ή μια vintage Βιβλιοθηκάριος με κάθε λεπτομέρεια στην εντέλεια είναι αυτό που ταιριάζει στην Παρθένο.

Ζυγός

Η Ζυγός θα λάμψει ως Μέριλιν Μονρόε επιλέγοντας την αισθητική και τη θηλυκότητα που θα μαγνητίσει όλα τα βλέμματα πάνω της.

Σκορπιός

Μια μυστηριώδης Morticia Addams είναι η στολή που αναδεικνύει την ερωτική και σκοτεινή γοητεία που εκπέμπει κάθε Σκορπιός.

Τοξότης

Η Τοξότης θα ντυθεί Lara Croft έτοιμη για εξερεύνηση και περιπέτεια μεταφέροντας την αστείρευτη ενέργειά της σε όλο το πάρτι.

Αιγόκερως

Μια δυναμική Maleficent με την επιβλητική παρουσία και την αίσθηση της εξουσίας είναι η στολή που ταιριάζει στο προφίλ της Αιγόκερου.

Υδροχόος

Η Υδροχόος θα επιλέξει κάτι εντελώς ανατρεπτικό όπως μια Φρίντα Κάλο τιμώντας την αυθεντικότητα και την καλλιτεχνική της φύση.

Ιχθύες

Μια αιθέρια Γοργόνα με γκλίτερ και χρώματα του ωκεανού είναι η φυσική προέκταση της ονειρικής προσωπικότητας που έχουν οι Ιχθύες.

Όποιον ρόλο κι αν επιλέξουμε τελικά το μυστικό είναι να τον υποστηρίξουμε με το δικό μας μοναδικό στυλ και να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να διασκεδάσει χωρίς δεύτερες σκέψεις.