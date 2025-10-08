Φαντάσου ένα αεροδρόμιο τόσο τεράστιο που θα μπορούσε να χωρέσει μέσα του… ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Κι όμως, υπάρχει – και δεν βρίσκεται στην Αμερική, αλλά στη Σαουδική Αραβία. Το King Fahd International Airport, κοντά στην πόλη Νταμάν, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα αεροπορικής υποδομής στον κόσμο, με συνολική έκταση 776 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ναι, καλά διάβασες — μιλάμε για ένα μέγεθος ίσο με μια ολόκληρη μητρόπολη.

Ένα αεροδρόμιο-πόλη

Το King Fahd άνοιξε το 1999 και εξυπηρετεί περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Κι όμως, όταν το βλέπεις από ψηλά, περισσότερο θυμίζει αυτόνομη πόλη παρά αεροδρόμιο: ατελείωτοι δρόμοι, πάρκινγκ που μοιάζουν με μικρές συνοικίες και ένα τεράστιο τζαμί που δεσπόζει στο κέντρο του συγκροτήματος.

Μια έκταση για… το μέλλον

Από τα 776 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόνο ένα μικρό μέρος χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για τις λειτουργίες του αεροδρομίου. Το υπόλοιπο μένει «ελεύθερο» για μελλοντική ανάπτυξη — πράγμα που σημαίνει ότι το King Fahd μπορεί να επεκταθεί όσο θέλει, χωρίς κανέναν περιορισμό. Μοιάζει σχεδόν σαν να έχει σχεδιαστεί για μια εποχή όπου τα αεροπλάνα θα αντικατασταθούν από διαστημόπλοια.

Η εμπειρία του επιβάτη

Παρά το γιγαντιαίο του μέγεθος, οι ταξιδιώτες συχνά εντυπωσιάζονται από την ηρεμία του. Δεν υπάρχει η ένταση και η φασαρία ενός Heathrow ή ενός JFK· όλα κυλούν με ρυθμούς πιο χαλαρούς, πιο «μεσανατολίτικους», με μια δόση πολυτέλειας που κάνει την εμπειρία διαφορετική.

7 φορές μεγαλύτερο από το Ντένβερ

Για να καταλάβεις πόσο τεράστιο είναι, αρκεί να πούμε ότι ξεπερνά κατά επτά φορές το αεροδρόμιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ, που κατέχει τη δεύτερη θέση σε μέγεθος.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα γκρινιάξεις επειδή χρειάστηκε να περπατήσεις 20 λεπτά μέχρι την πύλη σου, θυμήσου το King Fahd. Εκεί, για να το διασχίσεις ολόκληρο, θα χρειαστείς… μέρες.