Ήταν το 1981 όταν το Music Television (MTV) βγήκε στον αέρα, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που βλέπαμε και ακούγαμε μουσική. Η πρώτη εικόνα, το “Video Killed the Radio Star” των The Buggles, αποδείχθηκε προφητική για το ραδιόφωνο, αλλά σήμερα, 44 χρόνια μετά, η ίδια φράση μοιάζει να στοιχειώνει το ίδιο το MTV.

Τι συμβαίνει ακριβώς;

Αρχικά, η ανησυχία για το αν “κλείνει το MTV” απασχολεί τους λάτρεις της pop κουλτούρας, αλλά η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη. Η μητρική εταιρεία Paramount Global ανακοίνωσε την απόφαση να διακόψει οριστικά την εκπομπή πέντε αποκλειστικά μουσικών καναλιών του MTV σε διεθνές επίπεδο (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Αυστραλία, Βραζιλία κ.ά.). Συγκεκριμένα, τα κανάλια που θα σταματήσουν να εκπέμπουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 είναι τα: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live.

Φυσικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το κεντρικό κανάλι MTV HD θα παραμείνει στον αέρα. Ωστόσο, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, αυτό το κανάλι έχει απομακρυνθεί από τη μουσική εδώ και χρόνια, εστιάζοντας πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε ριάλιτι και ψυχαγωγικά προγράμματα, όπως τα “Catfish” ή “The Challenge”.

Η ετυμηγορία του Ψηφιακού Κόσμου

Γιατί λαμβάνεται αυτή η δραματική απόφαση, που σηματοδοτεί το τέλος ενός πολιτιστικού φαινομένου;

Οι λόγοι είναι οικονομικοί και πολιτισμικοί:

Κόστος και Αναδιάρθρωση: Η απόφαση έρχεται εν μέσω μιας επιθετικής στρατηγικής μείωσης δαπανών ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την Paramount Global, η οποία ετοιμάζεται για συγχώνευση με τη Skydance Media. Τα μουσικά κανάλια, παρά το πιστό, αλλά πλέον μειούμενο κοινό τους, θεωρήθηκαν μη βιώσιμα στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Η Μετανάστευση του Κοινού: Ο βασικότερος λόγος είναι η ραγδαία αλλαγή στις συνήθειες θέασης. Ο ρόλος του MTV ως το κύριο μέσο ανακάλυψης μουσικής έχει εκτοπιστεί πλήρως από το YouTube, το TikTok και τις υπηρεσίες streaming όπως το Spotify. Το κοινό δεν περιμένει πλέον το βίντεο να προβληθεί στην τηλεόραση, το αναζητά άμεσα, on-demand.

Αυτό το κλείσιμο αποτελεί τον επίλογο της μεταμόρφωσης του MTV. Το μέλλον του brand θα συνεχίσει να ζει στις ψηφιακές πλατφόρμες και, φυσικά, μέσα από τις μεγάλες εκδηλώσεις που φέρουν την υπογραφή του, όπως τα VMA και τα EMA.

Όπως και να έχει, για μια ολόκληρη γενιά που περίμενε αγωνιωδώς την παγκόσμια πρεμιέρα του “Thriller” ή παρακολουθούσε την pop κουλτούρα να γεννιέται, η 31η Δεκεμβρίου 2025 θα είναι μια μέρα που θα πέσει μια “μουσική σιωπή” στην τηλεόραση, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της εποχής της μουσικής τηλεόρασης όπως την ξέραμε.