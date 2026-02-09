Η ιδέα του να πληρώνεσαι για να παραμένεις ξαπλωμένος όλη μέρα ακούγεται αρχικά ως το απόλυτο όνειρο για κάθε κουρασμένη γυναίκα που αναζητά λίγη ηρεμία. Ωστόσο η πραγματικότητα πίσω από το νέο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ιατρικής και Φυσιολογίας του Διαστήματος στην Τουλούζη είναι αρκετά πιο απαιτητική και σίγουρα λιγότερο ξεκούραστη από όσο φανταζόμαστε. Δέκα εθελοντές πρόκειται να λάβουν το ποσό των 5.000 ευρώ συμμετέχοντας σε μια μελέτη που προσομοιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των αστροναυτών στο διάστημα.

Η πρόκληση της απόλυτης ακινησίας

Το πείραμα που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο απαιτεί από τους συμμετέχοντες να παραμείνουν κλινήρεις για είκοσι ολόκληρες ημέρες. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι η κλίση των έξι μοιρών με το κεφάλι προς τα κάτω η οποία είναι απαραίτητη για να νιώσει ο οργανισμός τις επιπτώσεις της έλλειψης βαρύτητας. Καθώς η ιατρική παρακολούθηση θα είναι συνεχής και αυστηρή γίνεται σαφές πως η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί μια απλή ανάπαυλα αλλά μια δοκιμασία ορίων για το σώμα και το πνεύμα.

Η σκληρή πραγματικότητα των 250 θερμίδων

Εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν πραγματικά είναι στο κομμάτι της διατροφής αφού για δέκα ημέρες οι εθελοντές θα περιοριστούν σε μόλις 250 θερμίδες ημερησίως. Ένας απλός ζωμός λίγος χυμός και μια κουταλιά μέλι συνθέτουν ένα μενού που απέχει πολύ από τις καθημερινές μας απολαύσεις και στοχεύει στη μελέτη του οργανισμού σε περιπτώσεις έλλειψης εφοδίων κατά τη διάρκεια μιας διαστημικής αποστολής. Η ακινησία σε συνδυασμό με την πείνα δημιουργεί ένα περιβάλλον που απαιτεί τεράστια ψυχική αντοχή και πειθαρχία.

Αυστηρά κριτήρια για την επιστήμη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες ηλικίας είκοσι έως σαράντα ετών που διαθέτουν εξαιρετική φυσική κατάσταση και το απαραίτητο σθένος για να διαχειριστούν τη μονοτονία. Παρόλο που η αμοιβή φαίνεται δελεαστική οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται για εύκολο χρήμα αλλά για μια ουσιαστική προσφορά στην έρευνα που θα βοηθήσει μελλοντικά τόσο στο διάστημα όσο και σε ιατρικές εφαρμογές στη Γη. Είναι μια υπενθύμιση πως ακόμα και η αδράνεια όταν υπηρετεί έναν σκοπό μπορεί να γίνει η πιο κοπιαστική εργασία.

Τελικά η συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης απαιτεί θυσίες που συχνά ξεπερνούν την απλή λογική και μας κάνουν να εκτιμάμε λίγο περισσότερο τη δική μας ελευθερία κινήσεων.