Όλες έχουμε αυτό το ένα τζιν που εφαρμόζει τέλεια και μας κάνει να νιώθουμε αυτοπεποίθηση από το πρωί στο γραφείο μέχρι το ποτό το βράδυ. Είναι το κομμάτι που δεν μας προδίδει ποτέ και ίσως γι’ αυτό έχουμε την τάση να το προσέχουμε υπερβολικά, ρίχνοντάς το στο καλάθι των απλύτων με την παραμικρή υποψία χρήσης. Οι ειδικοί του χώρου όμως και ειδικά οι άνθρωποι της Levi’s έρχονται να μας πουν κάτι που ίσως ταράξει την καθημερινή μας ρουτίνα καθαριότητας καθώς το να πλένεις το τζιν σου μετά από κάθε εμφάνιση είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να το καταστρέψεις. Το denim είναι από τη φύση του ένα υλικό προορισμένο να αντέχει και να αποκτά χαρακτήρα με τον καιρό και η εμμονή μας με το πλυντήριο απλώς εξασθενεί τις ίνες του, αλλοιώνει τη γραμμή που τόσο αγαπήσαμε και κλέβει τη ζωντάνια του χρώματός του.

Ο κανόνας των δέκα χρήσεων που αλλάζει τα δεδομένα

Ακούγεται σχεδόν επαναστατικό για εμάς που έχουμε μάθει να εκτιμάμε τη μυρωδιά του μαλακτικού, αλλά η πραγματικότητα είναι πως ένα τζιν παντελόνι χρειάζεται πλύσιμο περίπου μία φορά στις δέκα φορές που θα το φορέσουμε. Η λογική πίσω από αυτό δεν είναι η αμέλεια, αλλά η διατήρηση της φόρμας του, αφού το denim έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται στο σώμα μας και το συχνό ζεστό νερό το αναγκάζει να χάνει αυτή την προσωπική του εφαρμογή. Αν πάλι δεις έναν μικρό λεκέ από τον πρωινό καφέ, δεν χρειάζεται να το θυσιάσεις ολόκληρο στον κάδο του πλυντηρίου. Ένα νωπό πανάκι ή ακόμα και μια παλιά οδοντόβουρτσα με ελάχιστο ήπιο σαπούνι μπορούν να κάνουν θαύματα τοπικά, επιτρέποντας στο υπόλοιπο ύφασμα να παραμείνει ανέγγιχτο και σταθερό.

Η ιεροτελεστία της σωστής φροντίδας

Όταν πια φτάσει εκείνη η στιγμή που το πλύσιμο είναι αναπόφευκτο, οφείλουμε να το κάνουμε με τους δικούς του όρους αν θέλουμε να το έχουμε στη ντουλάπα μας για χρόνια. Το πρώτο βήμα είναι να το γυρίσουμε από την ανάποδη πλευρά και να βεβαιωθούμε ότι το φερμουάρ είναι κλειστό, ώστε να προστατευτεί η εξωτερική όψη του υφάσματος. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα προγράμματα για ευαίσθητα ρούχα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας, καθώς το κρύο νερό δεν ταλαιπωρεί το νήμα και διατηρεί το χρώμα αναλλοίωτο. Η επιλογή ενός απορρυπαντικού ειδικά σχεδιασμένου για σκούρα υφάσματα θα κάνει τη διαφορά, αποφεύγοντας το δυσάρεστο γκριζάρισμα που συχνά βλέπουμε στα μαύρα ή τα βαθιά μπλε denim μας.

Γιατί το στεγνωτήριο είναι ο κρυφός εχθρός

Μπορεί η ευκολία του στεγνωτηρίου να είναι δελεαστική μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα μιας γυναίκας, όμως η υψηλή θερμότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του τζιν. Η ζέστη προκαλεί συρρίκνωση και παραμορφώνει την ελαστικότητα του παντελονιού, μετατρέποντας το αγαπημένο σου ρούχο σε κάτι που δεν αναγνωρίζεις πια στον καθρέφτη. Ο φυσικός αέρας παραμένει η ιδανική λύση και το άπλωμα σε επίπεδη επιφάνεια εξασφαλίζει ότι το σχήμα θα μείνει ακριβώς όπως πρέπει. Είναι αλήθεια πως πολλές από εμάς δυσκολευόμαστε να αποχωριστούμε την αίσθηση του φρεσκοπλυμένου, όμως αν αναλογιστούμε τη διάρκεια ζωής και την εμφάνιση του ρούχου μας, ίσως τελικά το λιγότερο να είναι όντως περισσότερο.

Είναι πάντα θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων, αλλά το να αφήνουμε το τζιν μας να παλιώνει όμορφα είναι μια μικρή πράξη σεβασμού προς την ποιότητα και το στυλ μας.