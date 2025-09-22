Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος!

Ο θάνατος του Βαγγέλη Ζερβόπουλου έγινε γνωστός μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στα social media, όπου γνωστοποίησε ότι ο αγαπημένος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου «έφυγε» χθες Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε, η πολιτική κηδεία και το τελευταίο αντίο θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια με τα οποία τον αποχαιρέτησε ο πρόεδρος του ΣΕΗ:

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός άνθρωπος και ηθοποιός, που χάριζε πάντα το χαμόγελό του. Ένα παιδί μέχρι τα 74 του χρόνια. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τις επόμενες μέρες».

Βιογραφικό

Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1952 και αφιέρωσε τη ζωή του στην υποκριτική, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η πορεία του περιλάμβανε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα και από το ευρύ κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Στην τηλεόραση τον συναντήσαμε σε σημαντικές σειρές, όπως Η Οργή των Θεών (1994), Η αλεπού και ο μπούφος (1987), αλλά και στην πολυαγαπημένη μεταφορά του έργου της Άλκης Ζέη Το καπλάνι της βιτρίνας (1990). Παράλληλα, η κινηματογραφική του παρουσία ξεχώρισε σε ταινίες όπως η Σιδηρά Κυρία (1983) και Τα παιδιά των λουλουδιών (1973).

Ήταν ένας σεμνός καλλιτέχνης που δεν κυνηγούσε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά κατάφερνε πάντα να κερδίζει την εκτίμηση και την αγάπη του κοινού με το ταλέντο και τη διακριτική του παρουσία.