Κάθε χρόνο η Black Friday φέρνει μαζί της έναν καταιγισμό προσφορών και, ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς, παραδοσιακά η Xiaomi ξεχωρίζει. Δε θα ήταν υπερβολή, ωστόσο, να πούμε ότι το 2025 οι προσφορές της εταιρείας ανεβάζουν τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ, μετατρέποντας την έξυπνη τεχνολογία σε πραγματικά προσιτή επιλογή για τους tech enthusiasts. Από smartphones με κορυφαίες επιδόσεις μέχρι συσκευές smart home που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα, η Xiaomi μάς καλεί να αναβαθμίσουμε το σπίτι και τη ζωή μας… πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Στην καρδιά των φετινών προσφορών δεσπόζει η έκδοση των 512GB του Xiaomi 15T Pro, το οποίο για πρώτη φορά διατίθεται σε απίστευτη τιμή από 899,90€ μόνο 699,90€, κάνοντάς το μια από τις πιο hot Black Friday ευκαιρίες της χρονιάς. Αν αναζητάτε ένα smartphone που συνδυάζει φωτογραφική υπεροχή, κορυφαίες επιδόσεις, αντοχή και επαναστατικές AI λειτουργίες, τότε αυτό είναι το μοντέλο που πρέπει να κοιτάξετε πρώτο.

Το Xiaomi 15T Pro κλέβει την παράσταση της Black Friday

Το Xiaomi 15T Pro δεν είναι απλώς το επόμενο κινητό σας. Είναι ένα εργαλείο παραγωγικότητας, μια επαγγελματική κάμερα, ένας AI βοηθός, ένα gaming εργαλείο και ένα κομψό τεχνολογικό κόσμημα – όλα σε μία συσκευή. Όπως είναι γνωστό, η Xiaomi συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Leica και φέρνει στο 15T Pro hardware και software που αλλάζουν το πώς βλέπουμε τη mobile φωτογραφία: Ο τηλεφακός Leica 115mm με οπτικό zoom x5 προσφέρει καθαρά, ευκρινή πορτρέτα και μακρινές λήψεις χωρίς απώλεια λεπτομέρειας, ενώ η κεντρική κάμερα Leica 23mm στα 50MP αποδίδει εκπληκτική ευκρίνεια, πλούσια χρώματα και φυσική απόδοση φωτός, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν επαγγελματικό εξοπλισμό. Από ταξιδιωτικές φωτογραφίες μέχρι στιγμές της καθημερινότητας, το Xiaomi 15T Pro καταγράφει τα πάντα με εντυπωσιακό, κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

Οθόνη που καθηλώνει

Παράλληλα, η εμπειρία θέασης αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σημεία της συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να αναβαθμίσει την καθημερινότητά του με μια εντυπωσιακή AMOLED οθόνη 6,83’’, με ρυθμό ανανέωσης στα 144Hz που προσφέρει κρυστάλλινη εικόνα και απίστευτη ομαλότητα σε περιήγηση, video ή gaming και Eye-care προστασία που μειώνει αποτελεσματικά την καταπόνηση των ματιών. Η χρήση Corning® Gorilla® Glass 7i εξασφαλίζει αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στις καθημερινές φθορές, ενώ ο συνδυασμός της οθόνης με τα υπερ–λεπτά bezels και στις τέσσερις πλευρές δημιουργεί μια ξεκάθαρα premium, minimal αισθητική που δύσκολα συναντά κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Όταν η απόδοση ξεπερνά κάθε προσδοκία

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρδιά του Xiaomi 15T Pro βρίσκεται ο MediaTek Dimensity 9400+, ένας από τους ισχυρότερους επεξεργαστές της χρονιάς. Προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη ανταπόκριση, δυνατότητα multitasking χωρίς κολλήματα, άψογη εμπειρία gaming στα υψηλότερα settings και ταχύτατη επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο. Όμως η εξαιρετική απόδοση δεν σταματά εδώ, καθώς η συσκευή ενσωματώνει μπαταρία 5500mAh (typ), που καλύπτει άνετα μια γεμάτη ημέρα χρήσης. Χάρη στο 90W HyperCharge και το 50W Wireless HyperCharge, η μπαταρία γεμίζει εντυπωσιακά γρήγορα — είτε με καλώδιο είτε ασύρματα. Επίσης, το Xiaomi 15T Pro δεν φοβάται τίποτα. Με πιστοποίηση IP68 είναι ανθεκτικό σε νερό και σκόνη, δίνοντάς σας τη σιγουριά ότι μπορείτε να το έχετε παντού χωρίς δεύτερη σκέψη. Συνδυάζει κομψότητα και πρακτικότητα, ενώ το ελαφρύ και λεπτό design του το κάνει ιδανικό για καθημερινή χρήση.

AI δυνατότητες που αλλάζουν τον τρόπο χρήσης του κινητού

Η νέα εποχή των AI smartphones είναι εδώ — και η Xiaomi τη φέρνει στο προσκήνιο με ένα πλήρως εξελιγμένο οικοσύστημα λειτουργιών. Το HyperAI ενσωματώνει εργαλεία όπως το AI Writing για αυτόματη δημιουργία κειμένων, το AI Speech Recognition για άμεση μετατροπή ομιλίας σε κείμενο, το AI Interpreter που διευκολύνει την επικοινωνία και τα ταξίδια με δυνατότητα μετάφρασης και στα ελληνικά, καθώς και τα AI Dynamic Wallpapers που προσαρμόζονται στις προτιμήσεις σας. Παράλληλα, το οικοσύστημα της Google προσφέρει προηγμένες AI απαντήσεις, δημιουργία εικόνων και υποστήριξη του εξαιρετικά πρακτικού Circle to Search, που επιτρέπει αναζήτηση οποιουδήποτε περιεχομένου εμφανίζεται στην οθόνη με έναν απλό κύκλο. Με λίγα λόγια, το Xiaomi 15T Pro δεν είναι απλώς smartphone — είναι ο προσωπικός σας AI βοηθός, που εξελίσσεται και γίνεται πιο έξυπνος μαζί σας.

Αποκλειστικά benefits που κάνουν την Black Friday προσφορά… ακαταμάχητη

Αγοράζοντας τώρα το Xiaomi 15T Pro, παίρνετε επιπλέον:

3 μήνες YouTube Premium δωρεάν,

3 μήνες Google AI Pro χωρίς κόστος,

4 μήνες Spotify Premium χωρίς χρέωση,

Δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 6 μηνών.

Πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο παροχών που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία της Black Friday προσφοράς.

Περισσότερα Xiaomi Black Friday deals

Υπογραμμίζεται ότι, εκτός από το Xiaomi 15T Pro, σε εξαιρετικές τιμές διατίθενται και πολλές ακόμη συσκευές στο mistore-greece.gr, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα πιο smart σπίτι μέσω του οικοσυστήματος και του Xiaomi Home App. Σε εξαιρετικές τιμές θα βρείτε τα Redmi Note 14 Pro+ 5G, Mijia Air Conditioner Pro Eco, Redmi Buds 6 Pro, Xiaomi Robot Vacuum H40, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max και Xiaomi Electric Scooter 5 Plus. Από καθαρισμό και ψύξη έως ήχο και μετακίνηση, οι Black Friday προσφορές της Xiaomi καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Ανακαλύψτε σήμερα όλες τις ευκαιρίες, αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας και μπείτε στον κόσμο της έξυπνης τεχνολογίας πιο οικονομικά από ποτέ.

Οι τιμές ισχύουν έως 1.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλα τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα xiaomi store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr (https://www.mistore-greece.gr/Special-Pages/Stores.aspx) και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.