Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλή εβδομάδα! Η μέρα έχει μια ήσυχη αλλά καθόλου αδιάφορη ενέργεια. Είναι από εκείνες τις μέρες που σου ζητούν να παρατηρήσεις λίγο καλύτερα τι συμβαίνει γύρω σου αλλά και μέσα σου. Δεν φωνάζει, ψιθυρίζει όμως λέει αλήθειες.

Κριός

Η μέρα σε θέλει λίγο πιο συγκρατημένη απ’ όσο θα ήθελες αλλά αυτό δεν είναι κακό. Κάποιες κουβέντες στη δουλειά ή στο σπίτι χρειάζονται σκέψη πριν ειπωθούν. Αν ακούσεις αντί να απαντήσεις αμέσως, θα βγεις κερδισμένη. Το βράδυ βοηθά να χαλαρώσεις χωρίς πολλές απαιτήσεις.

Ταύρος

Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και σήμερα μπορείς να τη δημιουργήσεις μόνη σου. Μην περιμένεις από τους άλλους να καταλάβουν τι θες αν δεν το πεις καθαρά. Οικονομικά ή πρακτικά θέματα μπαίνουν σε τάξη, αρκεί να μην αναβάλλεις. Η μέρα σε επιβραβεύει όταν είσαι ρεαλίστρια.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα αλλά πρόσεξε τη διάσπαση. Πολλά λόγια, πολλές σκέψεις, λίγη ουσία αν δεν εστιάσεις. Κάποια είδηση ή μήνυμα σου αλλάζει τη διάθεση. Κράτα μικρό καλάθι και μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα.

Καρκίνος

Η μέρα σε ακουμπά συναισθηματικά και μπορεί να σε κάνει λίγο πιο ευάλωτη. Δεν είναι αδυναμία, είναι ένδειξη ότι κάτι μέσα σου ζητά φροντίδα. Μην κουβαλάς ευθύνες που δεν σου ανήκουν. Ένα ήσυχο απόγευμα σε βοηθά να επανέλθεις.

Λέων

Σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Όσο λιγότερο πιέζεις καταστάσεις, τόσο καλύτερα εξελίσσονται. Φιλικές σχέσεις ή συνεργασίες θέλουν ειλικρίνεια και όχι δράμα. Κάνε ένα βήμα πίσω και δες την εικόνα συνολικά.

Παρθένος

Η μέρα είναι καλή για οργάνωση και ξεκαθαρίσματα, κυρίως στο μυαλό σου. Μην κολλάς στη λεπτομέρεια και χάσεις την ουσία. Κάποιος μπορεί να σου ζητήσει βοήθεια και να νιώσεις χρήσιμη. Πρόσεξε μόνο να μη φορτωθείς περισσότερα απ’ όσα αντέχεις.

Ζυγός

Έχεις ανάγκη από ισορροπία αλλά σήμερα αυτή δεν έρχεται από τους άλλους. Έρχεται από τις επιλογές σου. Μην λες ναι από ευγένεια και μετά γκρινιάζεις από μέσα σου. Η μέρα ευνοεί μικρές απολαύσεις και ωραίες στιγμές με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν.

Σκορπιός

Κάτι σε προβληματίζει και σήμερα δεν μπορείς εύκολα να το αγνοήσεις. Αντί να το πιέζεις, κοίτα το κατάματα. Έχεις έντονη διαίσθηση και καλό είναι να την εμπιστευτείς. Κράτα χαμηλούς τόνους και προστάτευσε την ενέργειά σου.

Τοξότης

Η διάθεσή σου ανεβαίνει όταν νιώθεις ελευθερία και σήμερα αυτό είναι το ζητούμενο. Απόφυγε ανθρώπους ή καταστάσεις που σε περιορίζουν. Ένα σχέδιο για το μέλλον αρχίζει να παίρνει μορφή. Μην το πεις σε όλους, κράτησέ το λίγο για σένα.

Αιγόκερως

Η μέρα ζητά υπευθυνότητα αλλά όχι αυστηρότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι σκληρή με τον εαυτό σου για να αποδώσεις. Κάποιο επαγγελματικό θέμα προχωρά πιο αργά απ’ όσο θες, αλλά προχωρά. Υπομονή και καθαρό μυαλό.

Υδροχόος

Σήμερα σκέφτεσαι διαφορετικά και αυτό μπορεί να σε φέρει σε μικρές συγκρούσεις. Μην προσπαθείς να πείσεις τους πάντες. Κράτα την άποψή σου χωρίς να εξαντλείσαι. Η μέρα είναι καλή για δημιουργικές ιδέες και ήσυχες αποδράσεις.

Ιχθύες

Είσαι πιο διαισθητική από ποτέ και καλό είναι να το αξιοποιήσεις. Μην αγνοείς μικρά σημάδια ή συναισθήματα που επανέρχονται. Η μέρα σε βοηθά να κλείσεις έναν εσωτερικό κύκλο. Φρόντισε τον εαυτό σου χωρίς ενοχές.

Κράτα ότι σου ταιριάζει από τη μέρα και άφησε τα υπόλοιπα να περάσουν, γιατί δεν χρειάζεται όλα να τα κουβαλάς μαζί σου.