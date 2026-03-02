Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλό μήνα και καλή εβδομάδα! Η μέρα φέρνει μια περίεργη ένταση, σαν να θέλεις να τρέξεις μπροστά αλλά κάτι να σε κρατάει από το μανίκι. Η μέρα ζητά ψυχραιμία και καθαρές κουβέντες, ειδικά εκεί που τα πράγματα έχουν μείνει μισά. Πάμε να δούμε πώς σε επηρεάζει.

Κριός

Σήμερα νιώθεις ότι πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες, αλλά πρόσεξε μην το κάνεις από παρόρμηση. Στη δουλειά μια συζήτηση μπορεί να σε εκνευρίσει, όμως έχει νόημα να ακούσεις πριν απαντήσεις. Στα προσωπικά, κράτα χαμηλούς τόνους και μην προσπαθείς να επιβληθείς. Η ψυχραιμία σου θα κάνει τη διαφορά.

Ταύρος

Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και σήμερα κάποιος φαίνεται να σου τη διαταράσσει. Μην αφήσεις μικρές ανατροπές να σε βγάλουν από το πρόγραμμα σου. Οικονομικά θέματα θέλουν προσοχή και όχι βιαστικές αποφάσεις. Το βράδυ αναζήτησε ηρεμία και κάτι που σε γειώνει.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί, αλλά σήμερα χρειάζεται φιλτράρισμα. Κάποια λόγια μπορεί να παρεξηγηθούν αν ειπωθούν βιαστικά. Στη δουλειά προκύπτει μια ιδέα που αξίζει να εξελίξεις. Στα αισθηματικά, μην λες ναι μόνο και μόνο για να αποφύγεις μια ένταση.

Καρκίνος

Η διάθεση σου κάνει μικρά σκαμπανεβάσματα και αυτό σε μπερδεύει. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι διαρκώς διαθέσιμος για όλους. Ένα οικογενειακό θέμα επανέρχεται και χρειάζεται ώριμη στάση. Άκου τη διαίσθηση σου, αλλά έλεγξε και τα δεδομένα.

Λέων

Σήμερα θέλεις να ξεχωρίσεις και δεν έχεις άδικο. Ωστόσο, φρόντισε να μην παραμερίσεις τους άλλους για να φανείς εσύ. Μια επαγγελματική πρόταση χρειάζεται δεύτερη σκέψη πριν απαντήσεις. Στα προσωπικά, μια ειλικρινής κουβέντα θα σε φέρει πιο κοντά σε κάποιον που σε ενδιαφέρει.

Παρθένος

Η λεπτομέρεια είναι σύμμαχος σου, αλλά σήμερα κινδυνεύεις να χαθείς μέσα της. Μην υπεραναλύεις μια κατάσταση που απλώς χρειάζεται δράση. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει έξτρα ευθύνη που τελικά θα σου βγει σε καλό. Φρόντισε και λίγο τον εαυτό σου, όχι μόνο τις υποχρεώσεις.

Ζυγός

Οι ισορροπίες δοκιμάζονται, ειδικά σε μια σχέση που έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Μην φοβηθείς να εκφράσεις τι σε ενοχλεί. Στον επαγγελματικό χώρο χρειάζεται καθαρή στάση και όχι διπλωματία για όλα. Το βράδυ ευνοεί μια πιο ρομαντική διάθεση.

Σκορπιός

Σήμερα έχεις έντονο ένστικτο και καλό θα ήταν να το εμπιστευτείς. Κάποια παρασκηνιακή κατάσταση αρχίζει να αποκαλύπτεται. Στα οικονομικά απόφυγε ρίσκα και περιττές αγορές. Στα αισθηματικά, μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία συγκρούεται με υποχρεώσεις που δεν παίρνουν αναβολή. Μην το δεις σαν περιορισμό αλλά σαν ευκαιρία να αποδείξεις τι μπορείς. Μια νέα γνωριμία έχει ενδιαφέρον, αλλά κράτα μικρό καλάθι. Η μέρα θέλει ρεαλισμό.

Αιγόκερως

Επαγγελματικά έχεις τον έλεγχο, αρκεί να μην γίνεις υπερβολικά αυστηρή. Κάποιος περιμένει από εσένα περισσότερη κατανόηση. Οικονομικά κάνεις σκέψεις για μια αλλαγή που όμως χρειάζεται σωστό σχεδιασμό. Μην ξεχνάς ότι δεν είναι όλα δουλειά.

Υδροχόος

Η μέρα φέρνει ιδέες και έμπνευση, αλλά χρειάζεται και πρακτική εφαρμογή. Μην μένεις μόνο στη θεωρία. Στις σχέσεις σου θέλεις περισσότερο χώρο και αυτό πρέπει να το εξηγήσεις καθαρά. Ένα μήνυμα σε ξαφνιάζει ευχάριστα.

Ιχθύες

Είσαι πιο ευαίσθητη από το συνηθισμένο και το περιβάλλον το αντιλαμβάνεται. Πρόσεξε σε ποιους ανοίγεσαι και σε ποιους όχι. Στη δουλειά απόφυγε παρασκηνιακές συζητήσεις. Το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση και συναισθηματική αποφόρτιση.

Η μέρα σε καλεί να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τους άλλους.