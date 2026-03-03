Τα ζώδια για σήμερα Τρίτη! Η μέρα έχει πιο καθαρή ενέργεια από χθες, αλλά φέρνει και μικρές αποκαλύψεις που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Είναι από εκείνες τις μέρες που σου ζητούν να σταθείς λίγο πιο σοβαρά απέναντι σε όσα νιώθεις. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό για σένα.

Κριός

Σήμερα θέλεις να κλείσεις εκκρεμότητες και καλά κάνεις. Ένα επαγγελματικό θέμα προχωρά, αρκεί να μην βιαστείς να πανηγυρίσεις. Στα προσωπικά, μια κουβέντα σε βάζει σε σκέψεις και ίσως δεις κάποιον με άλλο μάτι. Μην αντιδράσεις παρορμητικά.

Ταύρος

Η ανάγκη σου για ασφάλεια γίνεται πιο έντονη και ίσως σε κάνει λίγο άκαμπτη. Στη δουλειά απόφυγε πείσματα και δες την πιο πρακτική πλευρά των πραγμάτων. Στα οικονομικά προκύπτει μια ιδέα που θέλει οργάνωση. Στα αισθηματικά, άνοιξε λίγο την καρδιά σου.

Δίδυμοι

Η μέρα σε θέλει ξεκάθαρη. Μην λες μισές αλήθειες για να κρατήσεις ισορροπίες. Στον επαγγελματικό χώρο μια πρόταση σε ενθουσιάζει, αλλά χρειάζεται έλεγχο. Στα προσωπικά, κάποιος περιμένει από εσένα πιο σταθερή στάση.

Καρκίνος

Σήμερα είσαι πιο εσωστρεφής και ίσως χρειάζεσαι λίγο χώρο. Μην θεωρείς ότι όλοι καταλαβαίνουν αυτό που νιώθεις χωρίς να το πεις. Στη δουλειά κινήσου διακριτικά και παρατήρησε. Το βράδυ είναι ιδανικό για ηρεμία και ουσιαστική σύνδεση.

Λέων

Η αυτοπεποίθηση σου ανεβαίνει, αλλά πρόσεξε μην γίνει εγωισμός. Ένα επαγγελματικό άνοιγμα θέλει στρατηγική. Στα αισθηματικά, μπορεί να υπάρξει μια μικρή ένταση που λύνεται με ειλικρίνεια. Δείξε γενναιοδωρία, όχι επιβολή.

Παρθένος

Σήμερα νιώθεις ότι πρέπει να έχεις τον έλεγχο σε όλα. Κάποιες καταστάσεις όμως χρειάζονται εμπιστοσύνη και όχι συνεχή ανάλυση. Στη δουλειά αποδίδεις, αρκεί να μην φορτωθείς και τα λάθη των άλλων. Φρόντισε το σώμα σου και ξεκουράσου.

Ζυγός

Οι σχέσεις είναι στο επίκεντρο και ζητούν ξεκαθάρισμα. Μην φοβηθείς να πεις τι σε βαραίνει. Στον επαγγελματικό τομέα μια συνεργασία δείχνει τα αδύνατα σημεία της. Το βράδυ μπορεί να φέρει μια ευχάριστη ανατροπή.

Σκορπιός

Η διαίσθηση σου σήμερα είναι αλάνθαστη. Αν κάτι σου φαίνεται ύποπτο, πιθανόν έχεις δίκιο. Στα οικονομικά απόφυγε βιαστικές κινήσεις. Στα προσωπικά, η ένταση μπορεί να μετατραπεί σε πάθος αν χειριστείς σωστά τα πράγματα.

Τοξότης

Θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, αλλά οι υποχρεώσεις δεν στο επιτρέπουν εύκολα. Μην τα βλέπεις όλα σαν εμπόδιο. Στη δουλειά μια ιδέα σου βρίσκει υποστήριξη. Στα αισθηματικά, πρόσεξε υποσχέσεις που δεν είσαι σίγουρη ότι μπορείς να κρατήσεις.

Αιγόκερως

Η μέρα απαιτεί σοβαρότητα, κάτι που έτσι κι αλλιώς διαθέτεις. Ένα επαγγελματικό θέμα κλείνει υπέρ σου. Στα προσωπικά, όμως, χρειάζεται περισσότερη τρυφερότητα. Μην κρατάς αποστάσεις από φόβο.

Υδροχόος

Σήμερα έχεις έμπνευση και νέες ιδέες, αλλά χρειάζονται πρακτικό πλάνο. Μια φιλική συζήτηση σε βοηθά να δεις αλλιώς μια κατάσταση. Στα αισθηματικά, δείξε καθαρά τι θέλεις. Μην περιμένεις από τους άλλους να μαντεύουν.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου σε κάνει πιο διαισθητική αλλά και πιο ευάλωτη. Στη δουλειά απόφυγε κουτσομπολιά και παρασκηνιακές κινήσεις. Στα οικονομικά χρειάζεται σύνεση. Το βράδυ δώσε χρόνο σε κάτι που σε ηρεμεί πραγματικά.

Η μέρα σου ζητά να είσαι ειλικρινής χωρίς να γίνεσαι σκληρή.