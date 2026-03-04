Κριός

Σήμερα καλείσαι να βάλεις όρια, ειδικά σε επαγγελματικό περιβάλλον. Μην αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν μόνο και μόνο για να αποδείξεις κάτι. Στα προσωπικά, μια ειλικρινής συζήτηση ξεκαθαρίζει το τοπίο. Κράτα σταθερή στάση χωρίς ένταση.

Ταύρος

Η ανάγκη σου για σιγουριά σε οδηγεί σε πιο ώριμες αποφάσεις. Στη δουλειά κάτι αρχίζει να σταθεροποιείται, αλλά θέλει υπομονή. Στα οικονομικά μην κάνεις ανοίγματα αν δεν έχεις πλήρη εικόνα. Στα αισθηματικά, άφησε λίγο τον έλεγχο.

Δίδυμοι

Η μέρα απαιτεί συγκέντρωση και όχι διάσπαση προσοχής. Κάποιο επαγγελματικό θέμα θέλει σοβαρή αντιμετώπιση. Στα προσωπικά, πρόσεξε πώς εκφράζεις την αμφιβολία σου γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Μίλα καθαρά και απλά.

Καρκίνος

Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Μην κλείνεσαι όμως σε υπερβολική άμυνα. Στη δουλειά προτίμησε τη συνεργασία αντί για τη σιωπηλή δυσαρέσκεια. Στα αισθηματικά, μια κίνηση τρυφερότητας αλλάζει τη διάθεση.

Λέων

Η αυτοπεποίθηση σου παραμένει δυνατή, αλλά χρειάζεται και ευελιξία. Ένα επαγγελματικό ζήτημα δεν λύνεται με επίδειξη δύναμης αλλά με στρατηγική. Στα προσωπικά, κάποιος ζητά περισσότερη προσοχή από εσένα. Μην αγνοείς τα μικρά σημάδια.

Παρθένος

Η πρακτική σου σκέψη σε βοηθά να οργανώσεις κάτι που είχε μείνει πίσω. Μην αφήσεις το άγχος να σε καταβάλει. Στα επαγγελματικά μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια δύσκολη απόφαση. Στα προσωπικά, δείξε περισσότερη κατανόηση.

Ζυγός

Οι ισορροπίες σήμερα δοκιμάζονται, κυρίως σε σχέσεις συνεργασίας. Μην προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες. Στη δουλειά κράτα ξεκάθαρη θέση. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια φέρνει λύση.

Σκορπιός

Η ένταση είναι υπόγεια αλλά υπαρκτή. Κάποια πράγματα αποκαλύπτονται και σε αναγκάζουν να δεις την αλήθεια. Στα οικονομικά κράτα επιφυλακτική στάση. Στα προσωπικά, μίλα ανοιχτά χωρίς υπαινιγμούς.

Τοξότης

Σήμερα καλείσαι να δεις πιο ρεαλιστικά μια κατάσταση που ίσως είχες εξιδανικεύσει. Στη δουλειά προκύπτει ευκαιρία για εξέλιξη, αρκεί να δείξεις συνέπεια. Στα αισθηματικά, μην υποσχεθείς κάτι που δεν είσαι έτοιμη να στηρίξεις.

Αιγόκερως

Η σοβαρότητα σου σε βάζει μπροστά σε ένα επαγγελματικό θέμα που χρειάζεται καθαρή απόφαση. Μην αφήνεις τα συναισθήματα να μπλέκονται με τα πρακτικά. Στα προσωπικά, χαλάρωσε λίγο τον έλεγχο. Κάποιες φορές η τρυφερότητα είναι δύναμη.

Υδροχόος

Οι ιδέες σου σήμερα μπορούν να πάρουν μορφή. Βάλε πρόγραμμα και μην μένεις μόνο στη θεωρία. Στις σχέσεις, χρειάζεται σαφήνεια και όχι υπεκφυγές. Ένα απρόσμενο μήνυμα σε βάζει σε σκέψεις.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου σε βοηθά να αντιληφθείς όσα δεν λέγονται. Μην αφήσεις όμως τη φαντασία να σε παρασύρει σε σενάρια. Στη δουλειά κράτα αποστάσεις από ίντριγκες. Το βράδυ φρόντισε να ξεκουραστείς ουσιαστικά.

Σήμερα το κλειδί είναι η σταθερότητα χωρίς σκληρότητα.