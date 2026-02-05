Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Η μέρα έχει μια πιο καθαρή ενέργεια, σαν να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά χωρίς πολλά δράματα. Δεν λύνονται όλα, αλλά αρχίζεις να βλέπεις ποιο αξίζει τον κόπο και ποιο απλώς σου τρώει χρόνο και διάθεση.

Κριός

Η ένταση πέφτει και αυτό σε βοηθά να σκεφτείς πιο λογικά. Στη δουλειά, ένα θέμα που σε άγχωσε τις προηγούμενες μέρες δείχνει σημάδια λύσης. Στα προσωπικά, χρειάζεται λιγότερη αντίδραση και περισσότερη ακρόαση. Δεν χάνεις πόντους όταν κάνεις ένα βήμα πίσω.

Ταύρος

Η μέρα σε βοηθά να πατήσεις γερά, αρκεί να μην κολλήσεις σε λεπτομέρειες. Οικονομικά ή πρακτικά θέματα προχωρούν πιο ομαλά απ’ όσο περίμενες. Στον έρωτα, δείξε τι νιώθεις χωρίς φόβο ότι θα εκτεθείς. Η σταθερότητα θέλει και συναίσθημα.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία σήμερα είναι το δυνατό σου χαρτί, αρκεί να μην πεις περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Μια συζήτηση στη δουλειά ανοίγει νέες προοπτικές. Στα προσωπικά, κάποιος θέλει ξεκάθαρες απαντήσεις. Η ειλικρίνεια θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Καρκίνος

Νιώθεις πιο σίγουρη για τον εαυτό σου και αυτό φαίνεται. Στη δουλειά, μια κίνηση αναγνώρισης σε ανεβάζει ψυχολογικά. Στα συναισθηματικά, άφησε λίγο στην άκρη το παρελθόν. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς ό,τι έχει ήδη τελειώσει.

Λέων

Η μέρα σου ζητά να είσαι παρούσα χωρίς υπερβολές. Ένα επαγγελματικό θέμα θέλει σοβαρότητα και όχι εντυπωσιασμούς. Στον έρωτα, κάποιος περιμένει πράξεις και όχι υποσχέσεις. Η ουσία σήμερα μετράει περισσότερο από το φαίνεσθαι.

Παρθένος

Η σκέψη σου είναι καθαρή και αυτό σε βοηθά να βάλεις όρια. Στη δουλειά, οργανώνεις κάτι που θα φανεί χρήσιμο σύντομα. Στα προσωπικά, μην αναλύεις τα πάντα μέχρι εξάντλησης. Μερικά πράγματα απλώς συμβαίνουν.

Ζυγός

Η μέρα φέρνει ισορροπία, αλλά μόνο αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Μια απόφαση σε σχέση ή συνεργασία δεν παίρνεται με μισή καρδιά. Στη δουλειά, κράτα τις ισορροπίες χωρίς να πιέζεσαι. Το όχι είναι κι αυτό απάντηση.

Σκορπιός

Έχεις τον έλεγχο, ακόμα κι αν δεν το δείχνεις. Σήμερα καταλαβαίνεις περισσότερα απ’ όσα ακούς. Στα επαγγελματικά, μια παρασκηνιακή πληροφορία αποδεικνύεται χρήσιμη. Στα προσωπικά, μην παίζεις παιχνίδια δύναμης, δεν χρειάζεται.

Τοξότης

Η διάθεσή σου βελτιώνεται και βλέπεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Ένα μικρό ταξίδι ή μια αλλαγή ρουτίνας σου κάνει καλό. Στη δουλειά, πρόσεξε τις λεπτομέρειες. Στον έρωτα, δείξε ενδιαφέρον χωρίς να το παίζεις αδιάφορη.

Αιγόκερως

Η μέρα είναι παραγωγική, αρκεί να μην φορτωθείς τα πάντα. Μια επαγγελματική εξέλιξη σε δικαιώνει. Στα προσωπικά, χαλάρωσε λίγο τους κανόνες. Δεν χρειάζεται όλα να έχουν πρόγραμμα.

Υδροχόος

Σήμερα σκέφτεσαι διαφορετικά και αυτό σε ανανεώνει. Μια κουβέντα σου ανοίγει τα μάτια σε κάτι που είχες αγνοήσει. Στη δουλειά, τόλμησε να προτείνεις μια ιδέα. Στον έρωτα, άφησε χώρο για το απρόβλεπτο.

Ιχθύες

Η μέρα σε βοηθά να ηρεμήσεις και να ακούσεις τον εαυτό σου. Δημιουργικά θέματα ευνοούνται, αρκεί να μην αμφιβάλλεις συνεχώς. Στα προσωπικά, δείξε τρυφερότητα χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι αδυναμία να νιώθεις.

Κλείσε τη μέρα κρατώντας μόνο ό,τι σου φέρνει ηρεμία και άσε τα υπόλοιπα για αύριο.