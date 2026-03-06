Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Η ημέρα έχει ένταση αλλά και μια κρυφή δυναμική που μπορεί να σε πάει μπροστά, αν δεν αφήσεις το συναίσθημα να σε παρασύρει. Είναι μέρα που αποκαλύπτει προθέσεις και δοκιμάζει αντοχές. Κράτα το κέντρο σου και μη βιαστείς να αντιδράσεις.

Κριός

Σήμερα έχεις ενέργεια, αλλά και νεύρο. Στη δουλειά απόφυγε αντιπαραθέσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Στα προσωπικά, κάποιος σου ζητά ξεκάθαρη στάση και δεν μπορείς να το αποφύγεις άλλο. Μίλα με ειλικρίνεια, όχι με ένταση.

Ταύρος

Η ασφάλεια που χρειάζεσαι μοιάζει να κλονίζεται από μικρές αλλαγές. Μην τις δεις σαν απειλή αλλά σαν ευκαιρία να προσαρμοστείς. Στα οικονομικά χρειάζεται μέτρο. Στα αισθηματικά, δείξε τι νιώθεις χωρίς φόβο.

Δίδυμοι

Η μέρα σε προκαλεί να πεις αυτά που σκέφτεσαι, αλλά με σωστό τρόπο. Στη δουλειά μια συνεργασία περνά δοκιμασία. Στα προσωπικά, απόφυγε διπλά μηνύματα και μισόλογα. Η καθαρότητα θα σε γλιτώσει από παρεξηγήσεις.

Καρκίνος

Σήμερα είσαι πιο ευαίσθητη και ίσως πάρεις πράγματα πιο προσωπικά απ όσο χρειάζεται. Στη δουλειά κράτα επαγγελματική στάση. Στα αισθηματικά, μια μικρή ένταση μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική συζήτηση. Μην κλείνεσαι.

Λέων

Η ανάγκη σου να έχεις τον έλεγχο είναι έντονη. Πρόσεξε όμως μην πιέσεις καταστάσεις. Στον επαγγελματικό χώρο κάποιος σε δοκιμάζει. Στα προσωπικά, άκου πριν μιλήσεις.

Παρθένος

Η πρακτική σου σκέψη σε βοηθά να δεις τι αξίζει και τι όχι. Σήμερα μπορεί να ξεκαθαρίσει μια παρεξήγηση. Στη δουλειά απόφυγε υπερβολικές ευθύνες. Στα αισθηματικά, δώσε χώρο και χρόνο.

Ζυγός

Οι ισορροπίες είναι λεπτές και χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς. Μην αναβάλλεις μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Στη δουλειά κράτα σαφή όρια. Το βράδυ ευνοεί πιο ουσιαστική επαφή.

Σκορπιός

Η διαίσθηση σου σήμερα είναι έντονη και σε προειδοποιεί. Κάποια αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια. Στα οικονομικά κράτα επιφυλακτική στάση. Στα προσωπικά, μην κρατάς θυμό μέσα σου.

Τοξότης

Η ανυπομονησία σου μπορεί να σε οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις. Στη δουλειά χρειάζεται πειθαρχία. Στα αισθηματικά, μια κουβέντα σε προσγειώνει. Μην απογοητεύεσαι, δες την ευκαιρία για ωριμότητα.

Αιγόκερως

Σήμερα επικεντρώνεσαι σε στόχους και υποχρεώσεις. Μην αφήσεις όμως το συναίσθημα στην άκρη. Κάποιος περιμένει από εσένα περισσότερη ζεστασιά. Η ισορροπία είναι το κλειδί.

Υδροχόος

Οι ιδέες σου είναι δυνατές αλλά χρειάζονται ρεαλισμό. Στη δουλειά απόφυγε συγκρούσεις για λόγους εγωισμού. Στα προσωπικά, εξήγησε τι σε ενοχλεί αντί να απομακρύνεσαι. Η ειλικρίνεια θα βοηθήσει.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου είναι αυξημένη και σε κάνει πιο διαισθητική. Στη δουλειά απόφυγε παρασκηνιακές κουβέντες. Στα αισθηματικά, πρόσεξε μην δημιουργείς σενάρια χωρίς βάση. Φρόντισε την ψυχική σου ηρεμία.

Η μέρα σε καλεί να διαλέξεις ψυχραιμία αντί για αντίδραση.