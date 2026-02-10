Τα ζώδια για σήμερα Τρίτη! Η μέρα έχει πιο καθαρή ενέργεια και σου δίνει χώρο να δεις πράγματα πιο ψύχραιμα. Δεν λύνονται όλα μονομιάς, όμως μπαίνουν σε σειρά. Μικρές αποφάσεις σήμερα χτίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια για μετά.

Κριός

Έχεις ανάγκη να νιώσεις ότι προχωράς και όχι άδικα. Ένα θέμα δουλειάς δείχνει σημάδια βελτίωσης, αρκεί να μην τα πάρεις όλα πάνω σου. Μοίρασε ευθύνες.

Ταύρος

Σήμερα λειτουργείς πιο γειωμένα και αυτό σου ταιριάζει. Μια συζήτηση σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι αξίζεις και τι όχι. Μην συμβιβάζεσαι από φόβο.

Δίδυμοι

Οι σκέψεις είναι πολλές αλλά πιο οργανωμένες από χθες. Έχεις την ευκαιρία να εξηγήσεις κάτι που είχε παρεξηγηθεί. Μίλα απλά και χωρίς υπεκφυγές.

Καρκίνος

Νιώθεις την ανάγκη να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Κάνε το χωρίς ενοχές. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα διαθέσιμη για όλους.

Λέων

Η αυτοπεποίθησή σου επανέρχεται σταδιακά. Κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθειά σου, έστω και έμμεσα. Μην υποτιμάς τα μικρά σημάδια εκτίμησης.

Παρθένος

Η μέρα σε βοηθά να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που σε αγχώνουν. Μην κολλάς στην τελειότητα. Το καλό είναι αρκετό.

Ζυγός

Σήμερα χρειάζεται να βάλεις όρια, κυρίως συναισθηματικά. Δεν είναι όλες οι ισορροπίες δική σου ευθύνη. Κράτα αποστάσεις όπου πρέπει.

Σκορπιός

Έχεις ένταση αλλά και διαύγεια. Αν τη διοχετεύσεις σωστά, μπορείς να πετύχεις πολλά. Πρόσεξε μόνο τον τόνο σου στις συζητήσεις.

Τοξότης

Η διάθεσή σου ανεβαίνει όταν αφήνεις χώρο για αυθορμητισμό. Μια απρόσμενη ιδέα μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Μην την απορρίψεις βιαστικά.

Αιγόκερως

Σήμερα φαίνεται καθαρά τι αξίζει τον κόπο σου. Μην σκορπάς ενέργεια σε πράγματα που δεν προχωρούν. Η συγκέντρωση είναι το κλειδί.

Υδροχόος

Νιώθεις την ανάγκη να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ακόμα κι αν είναι μικρό, θα σε ανανεώσει. Άκου αυτή την εσωτερική παρόρμηση.

Ιχθύες

Η μέρα σου δίνει συναισθηματική σταθερότητα. Κάτι που σε μπέρδευε αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Εμπιστεύσου τη διαδικασία.

Όταν τα πράγματα μπαίνουν σε τάξη μέσα σου, όλα γύρω σου αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό.