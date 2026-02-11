Τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη! Η μέρα ζητά ειλικρίνεια πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τους άλλους. Δεν χωράνε μισές σκέψεις και αναβολές. Ό,τι έχει ωριμάσει μέσα σου, σήμερα ζητά να ειπωθεί ή να αλλάξει.

Κριός

Έχεις έντονη ανάγκη να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση που σε πιέζει. Μίλα με σταθερότητα αλλά χωρίς ένταση. Όταν ελέγχεις τον παρορμητισμό σου, κερδίζεις.

Ταύρος

Η μέρα σε καλεί να δεις αν αυτό που κρατάς αξίζει πραγματικά. Μην φοβηθείς να απομακρυνθείς από κάτι που δεν σου προσφέρει ασφάλεια. Η αυτοεκτίμηση είναι οδηγός.

Δίδυμοι

Οι λέξεις έχουν βάρος σήμερα, γι’ αυτό χρησιμοποίησέ τες προσεκτικά. Ένα μήνυμα ή μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Μείνε ειλικρινής, όχι απότομη.

Καρκίνος

Τα συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια και δεν κρύβονται εύκολα. Δώσε χώρο σε ό,τι νιώθεις χωρίς να το καταπιέζεις. Η αλήθεια σε ανακουφίζει.

Λέων

Θέλεις να πάρεις τον έλεγχο και σήμερα μπορείς, αρκεί να μην επιβληθείς. Κάποιος σε παρατηρεί περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. Δείξε την ώριμη πλευρά σου.

Παρθένος

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά αλλά μην εγκλωβιστείς σε αυτήν. Σήμερα χρειάζεται και συναίσθημα, όχι μόνο λογική. Άκου και την καρδιά σου.

Ζυγός

Έρχεσαι αντιμέτωπη με μια απόφαση που δεν σηκώνει άλλη αναβολή. Μην προσπαθείς να ικανοποιήσεις όλους. Η δική σου ισορροπία έχει προτεραιότητα.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι έντονη και σε κατευθύνει σωστά. Μην αγνοείς αυτό που καταλαβαίνεις χωρίς αποδείξεις. Κάποιες αλήθειες δεν χρειάζονται λόγια.

Τοξότης

Η μέρα σου ζητά μεγαλύτερη συγκέντρωση. Αν μείνεις στο στόχο σου, θα δεις πρόοδο. Μην σκορπίζεις ενέργεια σε περιττά.

Αιγόκερως

Οι ευθύνες συνεχίζουν αλλά σήμερα τις διαχειρίζεσαι πιο ώριμα. Μην ξεχνάς να φροντίζεις και τον εαυτό σου. Η αντοχή θέλει ισορροπία.

Υδροχόος

Κάτι σε προβληματίζει βαθύτερα απ’ όσο δείχνεις. Μίλα γι’ αυτό με έναν άνθρωπο που σε καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να τα λύνεις όλα μόνη.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου γίνεται δύναμη όταν τη σεβαστείς. Σήμερα μπορείς να κλείσεις έναν κύκλο μέσα σου. Άφησε ό,τι σε βαραίνει.

Η αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, ανοίγει πάντα τον δρόμο για κάτι πιο ελαφρύ.