Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή και 13! Η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο και φέρνει σκέψεις που δεν μπορείς πια να αγνοήσεις. Δεν είναι αρνητική, απλώς ζητά επίγνωση. Ό,τι καταλαβαίνεις σήμερα, σε βοηθά να προχωρήσεις πιο ελαφριά.

Κριός

Η ανάγκη σου για ελευθερία είναι έντονη. Μην εγκλωβίζεσαι σε υποχρεώσεις που δεν σου αναλογούν. Κάνε χώρο για ό,τι σε εκφράζει πραγματικά.

Ταύρος

Σήμερα καταλαβαίνεις καλύτερα τι σε κουράζει και τι σε στηρίζει. Μην φοβηθείς να αλλάξεις ρυθμό. Η φροντίδα του εαυτού σου δεν είναι πολυτέλεια.

Δίδυμοι

Οι σκέψεις σου πάνε μπροστά και πίσω, όμως κάτι ξεκαθαρίζει. Μια κουβέντα σε βοηθά να δεις την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Μην την αποφύγεις.

Καρκίνος

Η ευαισθησία σου είναι αυξημένη αλλά όχι αδυναμία. Σήμερα μπορείς να εκφράσεις όσα κρατούσες μέσα σου. Θα νιώσεις ανακούφιση.

Λέων

Έχεις ανάγκη να νιώσεις σημαντική και να το δείξεις. Φρόντισε όμως να μην ζητάς επιβεβαίωση από λάθος ανθρώπους. Η αξία σου δεν αμφισβητείται.

Παρθένος

Η μέρα σε καλεί να αφήσεις λίγο τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια για να είναι σωστά. Χαλάρωσε και εμπιστεύσου τη ροή.

Ζυγός

Ένα θέμα σχέσης σε βάζει σε σκέψεις. Σήμερα μπορείς να δεις καθαρά αν υπάρχει ισορροπία ή όχι. Η αλήθεια σε απελευθερώνει.

Σκορπιός

Τα συναισθήματα είναι βαθιά και έντονα. Μην τα αγνοείς αλλά ούτε να τα αφήνεις να σε παρασύρουν. Η δύναμή σου είναι ο έλεγχος.

Τοξότης

Η διάθεσή σου αλλάζει όταν νιώθεις ότι περιορίζεσαι. Σήμερα χρειάζεσαι ειλικρίνεια και χώρο. Πες αυτό που νιώθεις χωρίς υπεκφυγές.

Αιγόκερως

Η μέρα σου ζητά να χαλαρώσεις λίγο τους ρυθμούς. Δεν χάνεται τίποτα αν κάνεις ένα βήμα πίσω. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη.

Υδροχόος

Σκέφτεσαι πιο βαθιά απ’ όσο δείχνεις. Ένα συμπέρασμα που βγάζεις σήμερα θα σε ακολουθήσει καιρό. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου.

Ιχθύες

Η μέρα έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση αλλά και κλείσιμο κύκλων. Κάτι μέσα σου αλλάζει οριστικά. Άφησε το παλιό χωρίς φόβο.

Μερικές Παρασκευές δεν είναι για γιορτές, αλλά για ξεκαθαρίσματα που μας πάνε μπροστά.