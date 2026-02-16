Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα! Ένα μικρό ξεκίνημα για τη μέρα σου, με διάθεση πιο ήρεμη αλλά και ξεκάθαρη. Η μέρα σε βάζει σε σκέψεις, όχι για να σε μπερδέψει, αλλά για να σε βοηθήσει να δεις τι αξίζει πραγματικά τον χρόνο και την ενέργειά σου.

Κριός

Σήμερα νιώθεις ότι πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες, αλλά κάτι σε κρατάει ένα βήμα πίσω. Μην το αγνοήσεις, γιατί αυτή η μικρή καθυστέρηση κρύβει σοφία. Στα επαγγελματικά καλό είναι να ακούς περισσότερο και να μιλάς λιγότερο. Στα προσωπικά, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις.

Ταύρος

Η μέρα σε καλεί να φροντίσεις τον εαυτό σου πιο συνειδητά. Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και λίγη ησυχία. Οικονομικά θέματα σε απασχολούν, αλλά μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Συναισθηματικά, μικρές κινήσεις έχουν μεγαλύτερη αξία από μεγάλες δηλώσεις.

Δίδυμοι

Το μυαλό σου τρέχει και οι ιδέες πέφτουν βροχή. Πρόσεξε μόνο να μην σκορπιστείς παντού. Μια επαφή ή ένα μήνυμα μπορεί να σου δώσει τροφή για σκέψη. Στις σχέσεις, χρειάζεται ειλικρίνεια χωρίς υπερβολές.

Καρκίνος

Σήμερα σε αγγίζουν πιο εύκολα λόγια και συμπεριφορές. Μην κλείνεσαι στο καβούκι σου, αλλά βάλε όρια εκεί που πρέπει. Στη δουλειά, δείξε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου. Στην καρδιά σου, κάτι παλιό ζητά οριστική απάντηση.

Λέων

Έχεις διάθεση να λάμψεις, αλλά η μέρα θέλει μέτρο. Κάποιος μπορεί να χρειαστεί τη στήριξή σου χωρίς να το ζητήσει ανοιχτά. Επαγγελματικά, κράτα χαμηλό προφίλ και παρατήρησε. Συναισθηματικά, η ουσία κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Παρθένος

Η πρακτική σου σκέψη σήμερα είναι το μεγάλο σου όπλο. Μπορείς να βάλεις τάξη εκεί που επικρατεί χάος. Πρόσεξε μόνο να μην γίνεις υπερβολικά αυστηρή με τον εαυτό σου. Στα αισθηματικά, χαλάρωσε και άφησε λίγο χώρο στο συναίσθημα.

Ζυγός

Η ισορροπία που αναζητάς περνά μέσα από ξεκάθαρες αποφάσεις. Μην προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Στη δουλειά, μια συνεργασία θέλει επαναξιολόγηση. Στην προσωπική σου ζωή, η αλήθεια φέρνει ανακούφιση.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου σήμερα είναι δυνατή και καλό είναι να την εμπιστευτείς. Κάτι κινείται στο παρασκήνιο και σύντομα θα αποκαλυφθεί. Επαγγελματικά, κράτα αποστάσεις από κουτσομπολιά. Συναισθηματικά, βάθος ναι, δράμα όχι.

Τοξότης

Έχεις ανάγκη από προοπτική και ελευθερία. Η μέρα όμως σου ζητά να δεις και τις λεπτομέρειες. Ένα σχέδιο μπορεί να χρειαστεί αναπροσαρμογή. Στις σχέσεις, η ειλικρίνεια είναι πιο σημαντική από τον ενθουσιασμό.

Αιγόκερως

Σήμερα σκέφτεσαι σοβαρά το επόμενο βήμα σου. Ευθύνες και υποχρεώσεις σε πιέζουν, αλλά έχεις αντοχές. Στη δουλειά, δείξε συνέπεια χωρίς να φορτώνεσαι τα πάντα. Στην καρδιά σου, λίγη τρυφερότητα δεν βλάπτει.

Υδροχόος

Η μέρα φέρνει διαφορετικές οπτικές και απρόσμενες ιδέες. Μην απορρίψεις κάτι μόνο και μόνο επειδή δεν είναι συνηθισμένο. Στις σχέσεις, χρειάζεται περισσότερη παρουσία και λιγότερη απόσταση. Επαγγελματικά, μια νέα ιδέα αξίζει σκέψη.

Ιχθύες

Είσαι πιο ευαίσθητη σήμερα και αυτό δεν είναι αδυναμία. Άκου το ένστικτό σου και προστάτευσε την ενέργειά σου. Στη δουλειά, μην παίρνεις πάνω σου ξένες ευθύνες. Συναισθηματικά, μια ήρεμη κουβέντα μπορεί να σε γειώσει.

Κάποιες μέρες δεν είναι για μεγάλες κινήσεις, αλλά για μικρές, σωστές επιλογές που χτίζουν κάτι πιο σταθερό.