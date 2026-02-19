Τα ζώδια για σήμεα Πέμπτη! Η μέρα έχει πιο καθαρή ενέργεια και βοηθά να ειπωθούν πράγματα που είχαν μείνει μισά. Δεν είναι για βιαστικές κινήσεις, αλλά για συνειδητές αποφάσεις που πατάνε στη λογική και όχι μόνο στο συναίσθημα.

Κριός

Σήμερα καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε μάχη. Στα επαγγελματικά, μια ήρεμη στάση σε φέρνει πιο κοντά στο αποτέλεσμα που θέλεις. Στα αισθηματικά, πρόσεξε τον τόνο σου γιατί εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Η δύναμη φαίνεται όταν ελέγχεις τον εαυτό σου.

Ταύρος

Η σταθερότητα είναι το ζητούμενό σου και σήμερα μπορείς να τη χτίσεις. Ένα οικονομικό ή πρακτικό θέμα μπαίνει σε σωστή βάση. Στην καρδιά σου, θέλεις ασφάλεια και καθαρά λόγια. Μην συμβιβάζεσαι με λιγότερα απ’ όσα αξίζεις.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο και χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες. Κάποια πληροφορία σε βοηθά να δεις μια κατάσταση πιο ρεαλιστικά. Στα αισθηματικά, μην υπόσχεσαι περισσότερα απ’ όσα μπορείς να δώσεις. Η ειλικρίνεια σε ξελαφρώνει.

Καρκίνος

Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να προστατεύσεις τον εαυτό σου και καλά κάνεις. Στα επαγγελματικά, κράτα χαμηλό προφίλ και δούλεψε αθόρυβα. Στα προσωπικά, μια κουβέντα αγγίζει βαθιά αλλά φέρνει λύτρωση. Μην φοβηθείς να δείξεις τι νιώθεις.

Λέων

Η μέρα σε καλεί να αποδείξεις την αξία σου χωρίς υπερβολές. Ένα θέμα κύρους ή συνεργασίας θέλει σοβαρή αντιμετώπιση. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για προσοχή είναι έντονη, αλλά σήμερα μετρά περισσότερο η ουσία. Λιγότερη επίδειξη, περισσότερη αλήθεια.

Παρθένος

Η πρακτική σου σκέψη σε σώζει από περιττό άγχος. Στα επαγγελματικά, μια λεπτομέρεια που προσέχεις κάνει τη διαφορά. Στα προσωπικά, καλό είναι να χαλαρώσεις λίγο τους ελέγχους. Δεν χρειάζονται όλα πρόγραμμα.

Ζυγός

Σήμερα καλείσαι να πάρεις θέση και να μην την αναβάλεις άλλο. Ένα δίλημμα ξεκαθαρίζει αν ακούσεις πραγματικά τι θέλεις. Στα αισθηματικά, η ισορροπία έρχεται μέσα από ειλικρίνεια. Μην προσπαθείς να είσαι αρεστή σε όλους.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και αποκαλυπτική. Κάποια λόγια ή κινήσεις τρίτων σου δείχνουν ξεκάθαρα προθέσεις. Στα επαγγελματικά, κράτα μυστικά τα επόμενα βήματά σου. Στην καρδιά σου, εμπιστεύσου μόνο όποιον το αξίζει.

Τοξότης

Η μέρα ζητά ρεαλισμό και λιγότερες υποσχέσεις. Ένα σχέδιο χρειάζεται καλύτερη οργάνωση για να αποδώσει. Στα αισθηματικά, μην αποφεύγεις τις σοβαρές συζητήσεις. Η ελευθερία δεν αναιρεί την ευθύνη.

Αιγόκερως

Σήμερα έχεις καθαρό μυαλό και αυτό φαίνεται. Στα επαγγελματικά, μπορείς να βάλεις όρια και να σεβαστούν τη στάση σου. Στα προσωπικά, δείχνεις σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Η σιωπή σου λέει πολλά.

Υδροχόος

Θέλεις να κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο και σήμερα αυτό είναι απαραίτητο. Μια ιδέα χρειάζεται ακόμα δουλειά πριν παρουσιαστεί. Στα αισθηματικά, μην απομακρύνεσαι για να αποφύγεις κουβέντες. Η ειλικρίνεια σε φέρνει πιο κοντά.

Ιχθύες

Η μέρα σε κάνει πιο διαισθητική αλλά και πιο προσγειωμένη. Καταλαβαίνεις ποια όνειρα αξίζουν επένδυση. Στα αισθηματικά, κάτι ωριμάζει ή ξεκαθαρίζει οριστικά. Άφησε χώρο μόνο σε ό,τι σου κάνει καλό.

Όταν ξεκαθαρίζεις μέσα σου τι θέλεις, οι αποφάσεις γίνονται πιο απλές και πιο ελαφριές.