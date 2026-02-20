Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Μια μέρα με έντονη σκέψη και μικρές εσωτερικές μετατοπίσεις. Τίποτα δεν φωνάζει αλλά πολλά ψιθυρίζουν και αν είσαι προσεκτική, θα τα ακούσεις. Οι αποφάσεις σήμερα δεν θέλουν βιασύνη αλλά καθαρό μυαλό και λίγο συναίσθημα στο τιμόνι.

Κριός

Η μέρα σε καλεί να χαμηλώσεις λίγο ταχύτητα και να ακούσεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Κάποια επαγγελματικά ζητήματα ξεκαθαρίζουν αν αφήσεις τον έλεγχο για λίγο. Στις σχέσεις, μια συζήτηση μπορεί να πάει πιο βαθιά από όσο υπολόγιζες. Μην φοβηθείς την ειλικρίνεια.

Ταύρος

Η πρακτικότητα σου σήμερα είναι όπλο, αρκεί να μην γίνει πείσμα. Οικονομικά ή θέματα ασφάλειας ζητούν πιο ώριμη διαχείριση. Στα προσωπικά, μια μικρή κίνηση δείχνει πολλά. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια.

Δίδυμοι

Το μυαλό σου τρέχει και η μέρα έχει πληροφορίες, μηνύματα και σκέψεις που μπλέκονται. Διάλεξε τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι. Στα συναισθηματικά, απόφυγε τις μισές κουβέντες. Κάποιος θέλει καθαρή απάντηση.

Καρκίνος

Η διάθεση είναι πιο εσωστρεφής αλλά όχι βαριά. Κάνεις έναν απολογισμό που σου χρειάζεται και σε δυναμώνει. Στη δουλειά, κράτα χαμηλό προφίλ και παρατήρησε. Στα προσωπικά, μια τρυφερή στιγμή λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις.

Λέων

Σήμερα καταλαβαίνεις ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου. Φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις μπαίνουν σε νέο πλαίσιο. Μην προσπαθείς να αποδείξεις τίποτα. Η αξία σου φαίνεται χωρίς θόρυβο.

Παρθένος

Η μέρα σε ευνοεί αν οργανωθείς σωστά και δεν χαθείς στη λεπτομέρεια. Ένα θέμα καριέρας θέλει ρεαλισμό και όχι άγχος. Στα συναισθηματικά, άσε χώρο και στον άλλον. Δεν είναι όλα δική σου ευθύνη.

Ζυγός

Η ανάγκη για ισορροπία είναι έντονη αλλά σήμερα δοκιμάζεται. Κάτι αλλάζει στον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση. Μην φοβηθείς να αναθεωρήσεις. Στις σχέσεις, η αλήθεια φέρνει λύση, όχι ρήξη.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σε οδηγεί σωστά. Οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα θέλουν βάθος και όχι επιφάνεια. Κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν μέσα σου. Μην αγνοείς αυτό που νιώθεις.

Τοξότης

Οι σχέσεις είναι στο επίκεντρο και σου δείχνουν κάτι σημαντικό. Άκου χωρίς να απαντήσεις αμέσως. Στη δουλειά, μια συνεργασία θέλει καλύτερους όρους. Μίλα ξεκάθαρα αλλά χωρίς ένταση.

Αιγόκερως

Η καθημερινότητα σε πιέζει αλλά έχεις τον έλεγχο αν βάλεις προτεραιότητες. Μην φορτώνεσαι περισσότερα από όσα αντέχεις. Στα προσωπικά, ένα απλό ενδιαφέρον αρκεί για να φέρει ισορροπία. Δεν χρειάζονται υπερβολές.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα σου ανεβαίνει και η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη. Κάτι σε εμπνέει και σου θυμίζει ποια είσαι. Στα ερωτικά, υπάρχει χώρος για χαμόγελο αλλά και ειλικρίνεια. Μην παίζεις παιχνίδια.

Ιχθύες

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά στις βαθύτερες ανάγκες σου. Θέματα σπιτιού ή οικογένειας ζητούν φροντίδα και κατανόηση. Μην αποφεύγεις τις συζητήσεις. Μπορούν να σε ανακουφίσουν.

Κάποιες μέρες δεν αλλάζουν τον κόσμο αλλά αλλάζουν τον τρόπο που τον κοιτάς και αυτό είναι αρκετό.