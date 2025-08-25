Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλή εβδομάδα! Ξεκινά η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να κάνεις έναν απολογισμό πριν επιστρέψεις πλήρως στην καθημερινότητα. Η Σελήνη σε βοηθά να μπεις πιο ήπια σε ρυθμούς φθινοπώρου, ενώ κάποιες απρόσμενες συναντήσεις μπορεί να σου αλλάξουν διάθεση.

Κριός

Σήμερα είναι ιδανική μέρα για να επανασυνδεθείς με φίλες που έχεις αφήσει λίγο στην άκρη. Έχεις έντονη ανάγκη για επικοινωνία και εξωστρέφεια, οπότε μην πεις όχι σε μια ξαφνική έξοδο. Στη δουλειά, κράτα μια πιο διπλωματική στάση, γιατί κάποιες εντάσεις δεν αξίζουν τον κόπο.

Ταύρος

Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι σταθερότητα, σήμερα μπορείς να τη βρεις σε μικρές, γήινες απολαύσεις. Μια βόλτα στη φύση ή ένα ωραίο γεύμα μπορεί να σε επαναφέρει στο κέντρο σου. Κάποια επαγγελματικά νέα θα σε κάνουν να νιώσεις πιο ασφαλής για το φθινόπωρο.

Δίδυμοι

Η διάθεσή σου αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, αλλά μέσα σ’ όλα αυτά, βρίσκεις τον δικό σου ρυθμό. Αν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, κάνε σήμερα την πρώτη κίνηση. Ένα φλερτ ίσως αναζωπυρωθεί απρόσμενα και να σου φτιάξει τη διάθεση.

Καρκίνος

Η μέρα σε καλεί να φροντίσεις τον εαυτό σου, συναισθηματικά και πρακτικά. Ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο για να ξεκουραστείς ή να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου. Αν σου λείπει κάποια φίλη, στείλε ένα μήνυμα – θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα.

Λέων

Είσαι γεμάτη ενέργεια και θέλεις να κάνεις πράγματα, αλλά διάλεξε καλά πού θα τη διοχετεύσεις. Μια δημιουργική ασχολία ή μια έξοδος με την παρέα θα σε ανεβάσει. Επαγγελματικά, κάτι αρχίζει να κινείται, αλλά θέλει ακόμα λίγη υπομονή.

Παρθένος

Η πρακτική σου φύση σε κάνει σήμερα πιο παραγωγική από ποτέ. Είναι ιδανική στιγμή για να οργανώσεις ό,τι αφορά τον Σεπτέμβρη. Αν έχεις αφήσει κάποιες εκκρεμότητες συναισθηματικές, ίσως τώρα είναι η ώρα να τις ξεκαθαρίσεις.

Ζυγός

Η μέρα σε βρίσκει με διάθεση για χαλάρωση και ονειροπόληση. Ίσως σου βγει να αναπολείς όμορφες στιγμές των διακοπών ή να σχεδιάζεις μικρές αποδράσεις για τον Σεπτέμβρη. Κάποιο πρόσωπο σε σκέφτεται – μήπως ήρθε η ώρα να το μάθεις;

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και μπορεί να σου δώσει απαντήσεις που ψάχνεις εδώ και καιρό. Μην αγνοήσεις τα συναισθήματά σου – σήμερα είναι μέρα για ουσιαστικές συζητήσεις. Ένα οικογενειακό ζήτημα χρειάζεται λίγο πιο γλυκιά προσέγγιση.

Τοξότης

Θες να είσαι παντού, αλλά σήμερα είναι καλύτερα να συγκεντρωθείς σε ένα μόνο πράγμα. Η μέρα ευνοεί νέες γνωριμίες ή εξελίξεις σε παλιές καταστάσεις που έμοιαζαν στατικές. Άκου τις ανάγκες σου και βάλε κάποια όρια.

Αιγόκερως

Αν και οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, εσύ παραμένεις με φουλ πρόγραμμα και διάθεση να προχωρήσεις μπροστά. Οργάνωσε καλά τη μέρα σου και δώσε χρόνο σε κάτι που σε γεμίζει – ακόμα κι αν είναι απλώς μια ωραία κουβέντα με μια φίλη. Η σταθερότητα που ψάχνεις είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις.

Υδροχόος

Αν νιώθεις πως η καθημερινότητα σε πνίγει, σήμερα προσπάθησε να δεις τα πράγματα από άλλη οπτική. Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να σου αλλάξει το mood. Δώσε σημασία στα όνειρα και τις ιδέες σου – έχουν βάση.

Ιχθύες

Η συναισθηματική σου πλευρά σήμερα σε οδηγεί σε όμορφες στιγμές, αρκεί να μείνεις αυθεντική. Η μέρα είναι ιδανική για να δείξεις την αγάπη σου σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Φρόντισε να ακούσεις και τις δικές σου ανάγκες χωρίς τύψεις.

Μια γλυκιά σκέψη για σήμερα: Κάθε τέλος Αυγούστου είναι κι ένα απαλό ξεκίνημα – κράτα ό,τι σε φώτισε και προχώρα πιο φωτεινή.