Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Η ημέρα έχει μια πιο έντονη συναισθηματική χροιά. Κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια και δεν γίνεται πια να τα αγνοήσεις. Αντί να τα φοβηθείς, δες τα ως ευκαιρία για καθάρισμα και ανανέωση.

Κριός

Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι κάποιος δοκιμάζει την υπομονή σου. Στη δουλειά κράτα επαγγελματική στάση και μην μπλέκεις το συναίσθημα με τις αποφάσεις. Στα προσωπικά, ένα ξέσπασμα μπορεί να οδηγήσει σε ειλικρινή συζήτηση. Μην φοβηθείς να πεις τι σε ενοχλεί.

Ταύρος

Η ανάγκη σου για σταθερότητα συγκρούεται με μια απρόβλεπτη εξέλιξη. Επαγγελματικά καλείσαι να προσαρμοστείς χωρίς γκρίνια. Στα αισθηματικά, κάποιος ζητά περισσότερη προσοχή από εσένα. Δείξε το ενδιαφέρον σου έμπρακτα.

Δίδυμοι

Η μέρα σε βάζει σε διαδικασία σκέψης και εσωτερικού διαλόγου. Στη δουλειά απόφυγε τα πολλά λόγια και εστίασε στην ουσία. Στα προσωπικά, μια παλιά ιστορία μπορεί να επανέλθει στο μυαλό σου. Κλείσε εκκρεμότητες πριν προχωρήσεις.

Καρκίνος

Σήμερα είσαι πιο ευάλωτη, αλλά αυτό δεν είναι αδυναμία. Στη δουλειά φρόντισε να προστατεύσεις την ενέργειά σου. Στα αισθηματικά, μια κίνηση τρυφερότητας σε καθησυχάζει. Μίλα για τις ανάγκες σου χωρίς φόβο.

Λέων

Η αυτοπεποίθησή σου δοκιμάζεται από μια κριτική ή μια καθυστέρηση. Μην το πάρεις προσωπικά και δες τι μπορείς να βελτιώσεις. Στα προσωπικά, κάποιος θέλει ουσία και όχι μόνο εντυπωσιακές κινήσεις. Δείξε βάθος.

Παρθένος

Οι ευθύνες αυξάνονται και εσύ μπαίνεις αυτόματα σε ρόλο οργάνωσης. Στη δουλειά θα χρειαστεί να βάλεις όρια. Στα αισθηματικά, μην αναλύεις τόσο πολύ τα συναισθήματά σου. Μερικές φορές αρκεί να τα ζεις.

Ζυγός

Η ισορροπία σήμερα κρέμεται από μια λεπτή κλωστή. Στη δουλειά ίσως χρειαστεί να πάρεις θέση σε μια διαφωνία. Στα προσωπικά, ένα δίλημμα σε ταλαιπωρεί. Άκου την καρδιά σου, όχι μόνο τη λογική.

Σκορπιός

Η ένταση σε ακολουθεί, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη. Επαγγελματικά κράτα μυστικά τα επόμενα βήματά σου. Στα αισθηματικά, ένα πάθος φουντώνει και ζητά ξεκάθαρη κατεύθυνση. Μην μπλέκεσαι σε παιχνίδια ζήλιας.

Τοξότης

Σήμερα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να τα βλέπεις όλα επιφανειακά. Στη δουλειά χρειάζεται περισσότερη συγκέντρωση. Στα προσωπικά, μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις μια σχέση. Μην αποφεύγεις τη σοβαρότητα.

Αιγόκερως

Η μέρα σε καλεί να χαλαρώσεις λίγο τον έλεγχο. Στη δουλειά τα πράγματα προχωρούν σταθερά, ακόμη κι αν δεν φαίνεται άμεσα. Στα αισθηματικά, δείξε περισσότερη ζεστασιά. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα τόσο αυστηρή.

Υδροχόος

Οι σκέψεις σου τρέχουν πιο γρήγορα από τις εξελίξεις. Στη δουλειά φρόντισε να ολοκληρώσεις ό,τι ξεκινάς. Στα προσωπικά, μια απρόσμενη αποκάλυψη σε ταράζει αλλά σε ξυπνά. Δες την ως ευκαιρία για αλήθεια.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου σήμερα είναι σχεδόν προφητική. Στη δουλειά άκου το ένστικτό σου αλλά έλεγξε και τα δεδομένα. Στα αισθηματικά, μια βαθιά συζήτηση σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που ποθείς. Μην κρύβεσαι πίσω από σιωπές.

Ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια σήμερα, έρχεται για να σε ελευθερώσει.