Τα ζώδια για σήμερα Τρίτη! Καθώς ο Αύγουστος φτάνει προς το τέλος του, η σημερινή μέρα κουβαλά μια ενέργεια που συνδυάζει φρεσκάδα και ανασυγκρότηση. Είναι μια μέρα για να βάλεις σε τάξη σχέδια, να φροντίσεις τον εαυτό σου και να πεις “όχι” σε ό,τι σε βαραίνει. Δες τι φέρνουν τα άστρα για το δικό σου ζώδιο σήμερα:

Κριός

Μια αποκάλυψη στη δουλειά μπορεί να σε ξαφνιάσει, αλλά σε βάζει στη διαδικασία να πάρεις δράση. Δείξε πυγμή χωρίς να κόψεις γέφυρες. Στα αισθηματικά, άκου προσεκτικά τι έχει να σου πει ο σύντροφός σου. Το βράδυ είναι ιδανικό για ησυχία και προσωπική φροντίδα.

Ταύρος

Η σταθερότητα που αναζητάς φαίνεται να έρχεται από ένα απρόσμενο μέρος. Ίσως μια νέα συνεργασία σε βάλει σε σκέψεις. Κράτα χαμηλό προφίλ σε οικονομικά ρίσκα. Μια μικρή αλλαγή στην εμφάνισή σου θα ανεβάσει το ηθικό σου.

Δίδυμοι

Οι ρυθμοί τρέχουν αλλά εσύ βρίσκεις τρόπο να οργανωθείς. Ένα επαγγελματικό νέο σε ενθουσιάζει, αλλά μην παρασυρθείς πριν βεβαιωθείς για τις λεπτομέρειες. Στην προσωπική σου ζωή, η ειλικρίνεια είναι αυτό που χρειάζεται τώρα. Άκου την καρδιά σου.

Καρκίνος

Έχεις ανάγκη από σταθερότητα, γι’ αυτό κάνε ένα βήμα πίσω και ανασυντάξου. Μια φιλική συμβουλή θα σε βοηθήσει να δεις καθαρότερα μια δύσκολη κατάσταση. Η ημέρα ευνοεί την αποτοξίνωση — και συναισθηματικά και πρακτικά. Δώσε στον εαυτό σου χώρο.

Λέων

Το φως σου λάμπει σήμερα και τραβάς τα βλέμματα, ιδιαίτερα σε κοινωνικές περιστάσεις. Μια επαγγελματική πρόταση μπορεί να ακούγεται “λίγη”, αλλά ίσως κρύβει προοπτικές. Ερωτικά, αν έχεις σχέση, έρχεται ώρα για πιο σοβαρές κουβέντες. Αν είσαι μόνη, μια νέα γνωριμία σε κάνει να χαμογελάς ξανά.

Παρθένος

Μέρα γεμάτη υποχρεώσεις, αλλά εσύ πας “by the book” και βγάζεις τα πάντα εις πέρας. Καλό είναι να μην ασχοληθείς με τα λάθη των άλλων — κοίτα τη δική σου πορεία. Η επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα χρειάζεται ένα άνοιγμα καρδιάς. Απόφυγε την υπερβολική κριτική.

Ζυγός

Η ισορροπία σου ταλαντεύεται λίγο, κυρίως γιατί προσπαθείς να είσαι ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Κάνε ένα βήμα πίσω και βάλε προτεραιότητες. Ο έρωτας σου χαρίζει χαμόγελα και αναζωογόνηση, αρκεί να είσαι αυθεντική. Το απόγευμα είναι ιδανικό για καλλιτεχνικές ή αισθητικές ενασχολήσεις.

Σκορπιός

Έχεις τη δύναμη να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα γύρω σου, ειδικά σε σχέσεις που σε μπέρδευαν. Δείξε σταθερότητα, όχι πείσμα. Στη δουλειά, απόφυγε την υπερβολική μυστικότητα — η συνεργασία απαιτεί διαφάνεια. Η διαίσθησή σου είναι στα ύψη σήμερα.

Τοξότης

Οι ρυθμοί ανεβαίνουν και νιώθεις την ανάγκη να τρέξεις πιο γρήγορα απ’ όσο πρέπει. Δώσε προτεραιότητα στην ποιότητα, όχι στην ταχύτητα. Ένα φλερτ ανανεώνει την καθημερινότητά σου. Ίσως ήρθε η ώρα να ξαναγράψεις τους προσωπικούς σου στόχους.

Αιγόκερως

Οι εξελίξεις σε οικογενειακά ή επαγγελματικά ζητήματα φέρνουν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμά σου. Δεν πειράζει αν ξεφύγεις λίγο — σημασία έχει το αποτέλεσμα. Άνοιξε το μυαλό σου σε εναλλακτικές λύσεις. Το βράδυ προτιμήσε ηρεμία και χαλάρωση.

Υδροχόος

Είσαι πιο κοινωνική από ποτέ σήμερα και αυτό φέρνει όμορφες επαφές. Ένα νέο πρόσωπο σε εντυπωσιάζει, αλλά κράτα μια δόση ρεαλισμού. Στα επαγγελματικά, τόλμησε να κάνεις το επόμενο βήμα. Αν έχεις κάτι δημιουργικό κατά νου, δούλεψέ το σήμερα.

Ιχθύες

Τα συναισθήματα είναι έντονα, αλλά αν καταφέρεις να τα βάλεις σε τάξη, θα δεις πιο καθαρά το μονοπάτι σου. Η εργασία σου σε απασχολεί έντονα — ίσως ήρθε η ώρα να επαναδιαπραγματευτείς κάτι. Η επαφή με τη φύση ή την τέχνη μπορεί να σε επαναφέρει σε εσωτερική ισορροπία.

Άκου τη διαίσθησή σου σήμερα και μη φοβηθείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο.