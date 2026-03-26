Με αφορμή την Ώρα της Γης, που φέτος πραγματοποιείται το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 20:30 έως τις 21:30, την παγκόσμια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον που διοργανώνει η World Wide Fund for Nature, η Hisense αναδεικνύει τη σημασία των καθημερινών επιλογών που μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια πολίτες και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν συμβολικά σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της προστασίας του πλανήτη.

Στο ίδιο πνεύμα, η Hisense επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και τη βιώσιμη καινοτομία. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, έξυπνη λειτουργικότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας σε έναν πιο σύγχρονο αλλά και πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής.

Η δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα αναγνωρίζεται και διεθνώς. Η Hisense έχει αξιολογηθεί από την EcoVadis, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας παγκοσμίως, ο οποίος εξετάζει τις επιδόσεις των εταιρειών σε τομείς όπως το περιβάλλον, οι εργασιακές πρακτικές, η ηθική και η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Με οδηγό την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη, η Hisense συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών, αποδεικνύοντας ότι η πρόοδος της τεχνολογίας μπορεί να συνδυαστεί ουσιαστικά με την υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον.