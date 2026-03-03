Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε τον διευρυμένο εκθεσιακό της χώρο στην έκθεση Mobile World Congress (MWC) 2026. Ο εκθεσιακός χώρος της Samsung αξιοποιεί τη δυναμική του Galaxy Unpacked, για να δείξει πώς το Galaxy AI εξελίσσεται σε έναν πραγματικά ενεργό σύντροφο, προσφέροντας πιο εξατομικευμένες, διαισθητικές και απρόσκοπτα συνδεδεμένες εμπειρίες σε ολόκληρο το οικοσύστημα Galaxy. Πέρα από αυτές τις εξελίξεις στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, η Samsung αναδεικνύει επίσης τις καινοτομίες της στα δίκτυα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η σειρά Galaxy S26, η τρίτη γενιά AI phone της Samsung, με τη σειρά Galaxy Buds4. Παρουσιάζοντας αυτά τα προϊόντα ταυτόχρονα, η Samsung καταδεικνύει πώς το Galaxy AI λειτουργεί αρμονικά σε κινητές συσκευές και wearables για να προβλέπει τις ανάγκες των χρηστών και να βελτιώνει τις καθημερινές εμπειρίες.

«Η MWC είναι μια ευκαιρία να δείξουμε όχι μόνο πού βρίσκεται σήμερα το Galaxy AI, αλλά και πού κατευθύνεται», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Device eXperience (DX) Division στη Samsung Electronics. «Από τη σειρά Galaxy S26 έως τις αναδυόμενες μορφές συσκευών όπως το Galaxy XR και το TriFold, διευρύνουμε τα όρια του τι μπορεί να είναι η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας — διατηρώντας πάντα την εμπειρία του χρήστη στο επίκεντρο κάθε καινοτομίας».

Σειρά Galaxy S26: Το πιο διαισθητικό Galaxy AI Phone μέχρι σήμερα

Η σειρά Galaxy S26 χρησιμοποιεί το Galaxy AI για να απλοποιεί τις καθημερινές εργασίες, κατανοώντας τις προθέσεις, προβλέποντας τις ανάγκες και αναλαμβάνοντας δράση για λογαριασμό των χρηστών.

Οι βασικές εμπειρίες που περιλαμβάνουν:

H πρώτη στον κόσμο ενσωματωμένη Οθόνη Απορρήτου[1] σε smartphone: παρέχει έλεγχο στο τι είναι ορατό στη συσκευή, χωρίς να υποβαθμίζει την εμπειρία θέασης στην καθημερινή χρήση.

Ισχυρές επιδόσεις: βασισμένες στο πιο ισχυρό hardware που έχει υπάρξει ποτέ σε σειρά Galaxy S, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία προηγμένων δυνατοτήτων στο παρασκήνιο.

Προσαρμοσμένο chipset για κινητά: Ο Snapdragon 8 Elite Gen 5 ειδικά σχεδιασμένος για Galaxy προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στο Galaxy S26 Ultra.

ειδικά σχεδιασμένος για προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στο Galaxy S26 Ultra. Επανασχεδιασμένος Θάλαμος Ατμών ( Vapor Chamber ) στο Galaxy S26 Ultra: υποστηρίζει σταθερή θερμική απόδοση για τις κορυφαίες δυνατότητες AI.

) στο Galaxy S26 Ultra: υποστηρίζει σταθερή θερμική απόδοση για τις κορυφαίες δυνατότητες AI. Το κορυφαίο σύστημα κάμερας του Galaxy ενοποιεί τη λήψη, την επεξεργασία και την κοινοποίηση σε μία απρόσκοπτη εμπειρία.

Η πιο φωτεινή κάμερα Galaxy μέχρι σήμερα : ευρύτερα διαφράγματα κάμερας στο Galaxy S26 Ultra για πιο καθαρές φωτογραφίες και λεπτομέρεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ακόμη και με ζουμ.

: ευρύτερα διαφράγματα κάμερας στο Galaxy S26 Ultra για πιο καθαρές φωτογραφίες και λεπτομέρεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ακόμη και με ζουμ. Βελτιωμένο βίντεο Nightography : πιο ευκρινή και ζωντανά πλάνα σε χαμηλό φωτισμό με βελτιωμένη μείωση θορύβου σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά.

: πιο ευκρινή και ζωντανά πλάνα σε χαμηλό φωτισμό με βελτιωμένη μείωση θορύβου σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά. Αναβαθμισμένο βίντεο Super Steady : ενεργοποιεί μια επιλογή οριζόντιου κλειδώματος για κινηματογραφική σταθερότητα με σταθερό framing.

: ενεργοποιεί μια επιλογή οριζόντιου κλειδώματος για κινηματογραφική σταθερότητα με σταθερό framing. Photo Assist[2]: οι χρήστες μπορούν απλώς να περιγράψουν τι θέλουν να αλλάξουν με δικά τους λόγια, με δυνατότητα να μετατρέπουν σκηνές ημέρας σε νύχτας ή να αποκαθιστούν τμήματα ενός αντικειμένου που λείπουν, όπως μια δαγκωνιά από ένα κέικ — όλα μέσω απλών φωνητικών αλληλεπιδράσεων.

οι χρήστες μπορούν απλώς να περιγράψουν τι θέλουν να αλλάξουν με δικά τους λόγια, με δυνατότητα να μετατρέπουν σκηνές ημέρας σε νύχτας ή να αποκαθιστούν τμήματα ενός αντικειμένου που λείπουν, όπως μια δαγκωνιά από ένα κέικ — όλα μέσω απλών φωνητικών αλληλεπιδράσεων. Creative Studio[3]: η δυνατότητα μετατροπής εικόνων σε διάφορα στυλ και η μετατροπή ιδεών σε εξατομικευμένα σετ αυτοκόλλητων και ταπετσαριών, ενοποιώντας τη δημιουργία και την προσαρμογή.

η δυνατότητα μετατροπής εικόνων σε διάφορα στυλ και η μετατροπή ιδεών σε εξατομικευμένα σετ αυτοκόλλητων και ταπετσαριών, ενοποιώντας τη δημιουργία και την προσαρμογή. Προδραστικές και προσαρμοστικές εμπειρίες AI που καθιστούν τις καθημερινές εργασίες ταχύτερες και πιο αποδοτικές, θέτοντας τα θεμέλια για την ενεργή Τεχνητή Νοημοσύνη (agentic AI).

Now Nudge[4]: έγκαιρες, σχετικές προτάσεις που προσαρμόζονται στο παρασκήνιο σε πραγματικό χρόνο, όπως η αυτόματη πρόταση εικόνων από τη Συλλογή όταν ένας φίλος ζητά φωτογραφίες. Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

έγκαιρες, σχετικές προτάσεις που προσαρμόζονται στο παρασκήνιο σε πραγματικό χρόνο, όπως η αυτόματη πρόταση εικόνων από τη Συλλογή όταν ένας φίλος ζητά φωτογραφίες. Δεν διατίθεται στα ελληνικά. Now Brief : εξατομικευμένη ενημέρωση βασισμένη στο καθημερινό πρόγραμμα του χρήστη, που προβάλλει σχετικό περιεχόμενο και επιτρέπει έγκαιρες υπενθυμίσεις για σημαντικά γεγονότα, βάσει του προσωπικού πλαισίου.

: εξατομικευμένη ενημέρωση βασισμένη στο καθημερινό πρόγραμμα του χρήστη, που προβάλλει σχετικό περιεχόμενο και επιτρέπει έγκαιρες υπενθυμίσεις για σημαντικά γεγονότα, βάσει του προσωπικού πλαισίου. Κυκλώστε για Αναζήτηση με την Google[5] : μια έξυπνη αναζήτηση βάσει εικόνας που εξερευνά πολλαπλά τμήματα μιας εικόνας ταυτόχρονα, επιτρέποντας ταχύτερη και πιο διαισθητική αναζήτηση, σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά.

: μια έξυπνη αναζήτηση βάσει εικόνας που εξερευνά πολλαπλά τμήματα μιας εικόνας ταυτόχρονα, επιτρέποντας ταχύτερη και πιο διαισθητική αναζήτηση, σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά. Αναβαθμισμένο Bixby: ένας συνομιλητικός Agent ενσωματωμένος στη συσκευή για ευκολότερη και πιο διαισθητική αλληλεπίδραση με τις συσκευές Galaxy, για πλοήγηση και προσαρμογή ρυθμίσεων σε φυσική γλώσσα. Δεν διατίθεται στα ελληνικά

ένας συνομιλητικός Agent ενσωματωμένος στη συσκευή για ευκολότερη και πιο διαισθητική αλληλεπίδραση με τις συσκευές Galaxy, για πλοήγηση και προσαρμογή ρυθμίσεων σε φυσική γλώσσα. Δεν διατίθεται στα ελληνικά Επιλογή AI Agents: ταυτόχρονα πολλαπλοί Agents, το Bixby (μη διαθέσιμο στα ελληνικά), το Gemini και το Perplexity (μη διαθέσιμο στα ελληνικά) μπορούν να απλοποιήσουν καθημερινές εργασίες όπως η αναζήτηση και ο συντονισμός ενεργειών μεταξύ εφαρμογών για λογαριασμό του χρήστη — όλα προσβάσιμα μέσω ενός ενιαίου, απλού σημείου εισόδου.

Επεκτείνοντας την εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy

Η παρουσία της Samsung στο MWC καταδεικνύει ότι, με βαθύτερη ενοποίηση μεταξύ των προϊόντων, το Galaxy AI ενισχύει την ευκολία, τη συνέχεια και την εξατομίκευση σε κάθε σημείο επαφής.



Τα κυριότερα σημεία του οικοσυστήματος περιλαμβάνουν:

Τη δυνατότητα των επισκεπτών να εξερευνήσουν τις λειτουργίες του Galaxy AI με AI Agents που ενισχύουν την ευκολία του χρήστη μέσω της σειράς Galaxy Buds4.

που ενισχύουν την ευκολία του χρήστη μέσω της Το Galaxy Tab S11 , που προσφέρει βελτιωμένες εμπειρίες AI, βελτιστοποιημένες για προβολή σε μεγάλη οθόνη και multitasking.

, που προσφέρει βελτιωμένες εμπειρίες AI, βελτιστοποιημένες για προβολή σε μεγάλη οθόνη και multitasking. Εμπειρίες Ευεξίας με τη σειρά Galaxy Watch8, που προσφέρουν πιο εξατομικευμένες πληροφορίες και αλληλεπιδράσεις ευεξίας για το τρέξιμο, τον ύπνο και την ενσυνειδητότητα.

Ευφυής Υποδομή

Η Samsung επεκτείνει τη στρατηγική της για την ενεργή Τεχνητή Νοημοσύνη πέρα από τις καταναλωτικές συσκευές και στην ευφυή υποδομή, διευρύνοντας την ηγετική της θέση από την καινοτομία στην κινητή τηλεφωνία στην παραγωγή που βασίζεται σε AI και τη συνδεδεμένη ευεξία.

Μέσω της πρωτοβουλίας της για Εργοστάσια που Λειτουργούν με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI-Driven Factories), η Samsung επιταχύνει την εξέλιξή της προς την αυτόνομη παραγωγή με την υποστήριξη του AI. Βασιζόμενη στο σχέδιό της να μετατρέψει τις παγκόσμιες παραγωγικές της λειτουργίες σε AI-Driven Factories έως το 2030, η Samsung επιδεικνύει πώς οι AI Agent (βοηθοί Τ.Ν), οι προσομοιώσεις ψηφιακών διδύμων (digital twin) και η ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μπορούν να συνεργαστούν για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, την ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου και τη βελτίωση της λειτουργικής ανθεκτικότητας.



Ηγετική θέση και καινοτομία επόμενης γενιάς

Ενισχύοντας την κληρονομιά της στο σχεδιασμό, η Samsung παρουσιάζει ένα όραμα για τις συσκευές επόμενης γενιάς και τις εξελισσόμενες τεχνολογίες, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να διευρύνει τα όρια της καινοτομίας. Μέσω αποκλειστικών, πρακτικών εμπειριών με το Galaxy XR και το Galaxy TriFold (μη διαθέσιμα στην Ελλάδα), οι επισκέπτες θα δουν πώς η Samsung συνεχίζει να ηγείται της βιομηχανίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης για συσκευές κινητής.

Η εταιρεία αναδεικνύει, επίσης, το Galaxy Foundation, δίνοντας έμφαση στη δέσμευσή της για το απόρρητο, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη ανάπτυξη — συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στο Samsung Knox και την τεχνολογία ασφαλείας που βασίζεται στο hardware.



Επέκταση δορυφορικής συνδεσιμότητας μέσω τοπικών συνεργασιών

Η Samsung επεκτείνει τις δυνατότητες δορυφορικής επικοινωνίας για επιλεγμένα Galaxy smartphones – συμπεριλαμβανομένης της σειράς Galaxy S26 – μέσω ήδη υπαρχόντων συνεργασιών με κορυφαίους παγκόσμιους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Βόρεια Αμερική[6], την Ευρώπη[7] και την Ιαπωνία[8]. Σχεδιασμένη για να υποστηρίζει την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την απαραίτητη επικοινωνία όταν τα παραδοσιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμα, η Samsung ενισχύει τη δορυφορική επικοινωνία με επιλεγμένα flagship smartphones Galaxy και τη σειρά Galaxy A από το 2025 και επεκτείνει συνεχώς τον αριθμό των υποστηριζόμενων μοντέλων. Με τις δυνατότητες να κυκλοφορούν σταδιακά ανάλογα με την περιφερειακή διαθεσιμότητα του δικτύου και τις κανονιστικές απαιτήσεις, η Samsung θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους παρόχους δικτύων και δορυφόρων για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε κρίσιμα εργαλεία επικοινωνίας σε κρίσιμες στιγμές.

Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν από κοντά αυτές τις πρωτοποριακές καινοτομίες AI στο περίπτερο Galaxy Experience της Samsung στην Αίθουσα 3 της Fira Gran Via έως τις 5 Μαρτίου.

Το όραμα του Τμήματος Δικτύων για την τεχνητή νοημοσύνη: Ενσωμάτωση AI σε κάθε επίπεδο του δικτύου

Βασιζόμενη στην ηγετική της θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια, η Samsung πρωτοστατεί στα end-to-end δίκτυα λογισμικού. Παρέχοντας μια ευέλικτη βάση που ενσωματώνει απρόσκοπτα πλατφόρμες υπολογιστών υψηλής απόδοσης (CPU και GPU) από κορυφαίους συνεργάτες του οικοσυστήματος, η Samsung επιτρέπει στους παρόχους να αναπτύσσουν γρήγορα δυνατότητες που βασίζονται σε AI και να κλιμακώνουν καινοτόμες υπηρεσίες. Αυτή η προσέγγιση με επίκεντρο το λογισμικό όχι μόνο βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα και την απόδοση του δικτύου, αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα στους παρόχους να μετατρέψουν την υπάρχουσα υποδομή τους σε έναν ισχυρό κινητήρα για καινοτομία AI.

Η Samsung επιταχύνει τη μετάβαση προς δίκτυα που θα είναι πλήρως αυτόνομα έως το 2027. Κεντρικό στοιχείο αυτού του οράματος είναι το Samsung CognitiV Network Operations Suite (NOS), ένα σύνολο διαφορετικών λύσεων αυτοματισμού δικτύου με τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτουν Agent Fabric. Ως ένα ενοποιημένο επίπεδο λήψης αποφάσεων, το Agent Fabric εισάγει συστήματα πολλαπλών παραγόντων με εξειδικευμένους βοηθούς AI, όπου λειτουργούν ανεξάρτητα ή συλλογικά βάσει της λογικής τους. Αυτοί οι βοηθοί απλοποιούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του δικτύου — από τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση έως τη συντήρηση, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση της εμπειρίας του χρήστη. Κατά της διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μια ζωντανή αναπαράσταση σε συστήματα πολλαπλών Agents.

Το περίπτερο της Samsung Networks βρίσκεται στην Αίθουσα 2, Stand 2M20 και είναι προσβάσιμο μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

