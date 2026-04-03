Η TCL παρουσίασε τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της στον οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό στην έκθεση MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano Rho. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις έξυπνες τεχνολογίες κλιματισμού της TCL, καθώς η εταιρεία παρουσίασε λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένες για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, της ενεργειακής απόδοσης και της μεγαλύτερης άνεσης στην καθημερινότητα.

Με τη συνεχιζόμενη επέκταση στις ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης στη Νο. 2 θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές[1] κλιματιστικών, η παρουσία της TCL Air Conditioner στην MCE στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της ως παρόχου έξυπνων, ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών κλιματισμού για κατοικίες και επιχειρήσεις.

Στην MCE 2026, το περίπτερο της TCL περιλάμβανε επίσης ειδικά διαμορφωμένες διαδραστικές ζώνες, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν τις τελευταίες τεχνολογίες κλιματισμού να παρουσιάζονται σε πραγματικές συνθήκες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η σταθερή απόδοση θέρμανσης ακόμη και σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως και -40°C, καθώς και η εύκολη λειτουργία μέσω φωνητικού ελέγχου με το FreshIN 3.0. Μέσα από αυτές τις παρουσιάσεις, η TCL ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τον έλεγχο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη ροή αέρα με επίκεντρο την άνεση, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατοικίες και κτίρια.

Το χαρτοφυλάκιο κλιματιστικών της TCL βασίζεται σε τρεις βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες: AI Health, AI Voice Control και AI Energy-Saving, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, να απλοποιούν την καθημερινή διαχείριση του κλίματος και να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου στην MCE 2026 είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτομίες της TCL:

FreshIN 3.0 , με παροχή φρέσκου αέρα και έξυπνο καθαρισμό για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Οι επισκέπτες δοκίμασαν τον φωνητικό έλεγχο χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο στην ειδικά διαμορφωμένη διαδραστική ζώνη smart voice.

AI Climate Solutions για Σύγχρονες Κατοικίες

Στην έκθεση, η TCL παρουσίασε τη βασική της σειρά premium οικιακών κλιματιστικών, που περιλαμβάνει τα FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN και BreezeIN.

Το FreshIN 3.0 διαθέτει φίλτρα υψηλής απόδοσης Quadrupuri τεσσάρων επιπέδων και σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας καθαρισμό του εσωτερικού αέρα και απομάκρυνση οσμών για πιο καθαρούς και υγιεινούς χώρους. Εξοπλισμένο με σύστημα τετραπλής μείωσης θορύβου, λειτουργεί αθόρυβα σε επίπεδα έως και 16 dB, εξασφαλίζοντας άνεση κατά την εργασία, τη χαλάρωση ή τον ύπνο. Το FreshIN 3.0 διαθέτει κορυφαία ενεργειακή πιστοποίηση A+++, ενώ ο αναβαθμισμένος αλγόριθμος εξοικονόμησης ενέργειας T-AI προσφέρει έως και 37%+ επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την υπάρχουσα απόδοση.

Το VoxIN, το νέο κλιματιστικό φωνητικού ελέγχου της TCL, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη φυσική, hands-free άνεση. Με σχεδιασμό 5E ειδικά για εγκαταστάτες, εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση, συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό και ενημερώσεις OTA. Το VoxIN ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας T-AI και τη λειτουργία Gentle Breeze, προσφέροντας αποδοτική ψύξη χωρίς άμεσο ρεύμα αέρα. Με ενεργειακή πιστοποίηση A+++, προσφέρει ενεργειακά αποδοτική άνεση για καθημερινή χρήση.

Το FreshIN 3.0 όσο και το VoxIN υποστηρίζουν φωνητικό έλεγχο χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, επιτρέποντας hands-free λειτουργία και άμεση απόκριση, ώστε οι χρήστες να ρυθμίζουν θερμοκρασία, λειτουργίες ή ροή αέρα μέσω απλών φωνητικών εντολών. Παράλληλα, η TCL ενσωματώνει την μοναδική της τεχνολογία T-AI Energy-Saving σε όλο το χαρτοφυλάκιο κλιματιστικών της, καθιστώντας τα προϊόντα της υψηλής απόδοσης και φιλικά προς το περιβάλλον.

Η TCL προσφέρει επίσης επιπλέον προϊόντα, όπως τα κλιματιστικά SaveIN και BreezeIN, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις κλιματισμού προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Ευέλικτες Λύσεις Κλιματισμού για Επαγγελματικούς Χώρους

Παράλληλα με τα οικιακά συστήματα, η TCL παρουσίασε επίσης το χαρτοφυλάκιο ελαφριάς επαγγελματικής χρήσης κλιματιστικών, σχεδιασμένο για γραφεία, καταστήματα λιανικής, χώρους φιλοξενίας και άλλους επαγγελματικούς χώρους.

Στο επίκεντρο βρισκόταν η λύση Free-Match της TCL για κλιματισμό, η οποία επιτρέπει σε μία μόνο εξωτερική μονάδα να συνδέεται με έως και έξι εσωτερικές μονάδες, προσφέροντας ευέλικτο πολυζωνικό έλεγχο κλίματος σε διαφορετικούς χώρους.

Η εξωτερική μονάδα της TCL προσφέρει ισχυρή απόδοση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με έξυπνα συστήματα, ενώ είναι πλήρως συμβατή με BMS και Airzone για κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο. Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η ενισχυμένη απαγωγή θερμότητας έως 58°C και η λειτουργία αυτοκαθαρισμού στους 56°C, συμβάλλουν στη διατήρηση της αποδοτικότητας και της μακροχρόνιας απόδοσης του συστήματος. Υποστηρίζει επίσης λειτουργία Hotel Mode με διασυνδεδεμένο έλεγχο για αυτόματη λειτουργία, σε σύνδεση με την κατάσταση θυρών/παραθύρων και τα συστήματα πυρασφάλειας. Παράλληλα, διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για εύκολη τοπική διαχείριση.

Για να καλύψει διαφορετικές διαμορφώσεις κτιρίων, η TCL προσφέρει πολλαπλούς τύπους εσωτερικών μονάδων, όπως αεραγωγούς (air duct), μονάδες οροφής & δαπέδου, κονσόλες και κασέτες, παρέχοντας ευελιξία εγκατάστασης σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους.

Το σύστημα αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης 200Pa υποστηρίζει επέκταση αεραγωγών έως και 20 μέτρα, επιτρέποντας ευέλικτη εγκατάσταση μεγάλων αποστάσεων σε εκτεταμένους επαγγελματικούς χώρους. Σε συνδυασμό με τον πολυζωνικό έλεγχο και τη συμβατότητα με BMS και Airzone, το σύστημα προσφέρει ακριβή διαχείριση του κλίματος σε διαφορετικούς χώρους, υποστηρίζοντας παράλληλα την ολοκληρωμένη διαχείριση κτιρίων.

Η TCL παρουσιάζει επίσης λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας, όπως την αντλία θερμότητας R290 TRI-THERMAL PRO ATW και τον θερμοσίφωνα R290 HP, αναδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη, φιλική προς το περιβάλλον λύση έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης για το σύνολο της κατοικίας, καθώς και προηγμένες δυνατότητες διασύνδεσης επαγγελματικών συστημάτων.

Δημιουργώντας Άνετο Περιβάλλον για Πρωταθλητισμό

Η TCL αποτελεί Παγκόσμιο Συνεργάτη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στις κατηγορίες οικιακού οπτικοακουστικού εξοπλισμού και οικιακών συσκευών. Κατά τη διάρκεια των Milano Cortina 2026, η TCL Air Conditioner παρείχε επαγγελματικές, σταθερές και έξυπνες λύσεις κλιματισμού.

Μονάδες του κλιματιστικού FreshIN 3.0 εγκαταστάθηκαν στο Ολυμπιακό Χωριό, προσφέροντας πιο υγιεινό εσωτερικό αέρα για τους αθλητές των Αγώνων. Παράλληλα, η TCL παρουσίασε τις λύσεις κλιματισμού της στο TCL Edelweiss Land και στο China House κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, προσφέροντας αξιόπιστη απόδοση και υψηλής ποιότητας εμπειρία σε επισκέπτες, μέσα ενημέρωσης και καλεσμένους στο Μιλάνο.

Με χαρακτηριστικά όπως ο έξυπνος έλεγχος μέσω AI, η σταθερή θέρμανση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και η αποδοτική, αθόρυβη λειτουργία, τα συστήματα ανέδειξαν τη δυναμική της TCL στην Έρευνα & Ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση άνετων εσωτερικών συνθηκών στο Ολυμπιακό Χωριό και όχι μόνο.

Η συμμετοχή της TCL στην MCE αντανακλά την αποστολή της να καθιστά τον υγιεινό και βιώσιμο αέρα προσβάσιμο σε όλους, καθώς και το όραμά της να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις βιώσιμης ενέργειας και υγιεινού αέρα. Το χαρτοφυλάκιο κλιματιστικών της έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, να απλοποιεί την καθημερινή διαχείριση του κλίματος και να βοηθά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Europe Press Relations

eupr@tcl.com

Local Press Contact

Κλειώ Μπετσάκου

cleo.betsakou@tcl.com

Άλντα Σινανάι

alda.sinanai@touchpoint.gr

[1] Πηγή: ChinalOL, 2024. Τα εξαγωγικά δεδομένα των οικιακών κλιματιστικών της Κίνας αναλύονται στατιστικά μέσω έρευνας σε ειδικούς του κλάδου και προμηθευτές κλιματιστικών.