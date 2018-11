Από την Μέκκα των Νέων Τεχνολογιών, το Πανεπιστήμιο που φιλοξενεί και εκπαιδεύει τους ηγέτες του μέλλοντος έρχεται στην χώρα μας με ένα διήμερο διεθνούς βεληνεκούς αφιερωμένο στις εκθετικές τεχνολογίες και τρόπο σκέψης.

Το Singularity University μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα όπως στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο, όμως είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της παγκόσμιας σκηνής των νέων τεχνολογιών ο οποίος υποστηρίζεται από κολοσσούς όπως η Google και η Delloite και εκπαιδεύει τους μελλοντικούς ηγέτες ώστε να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές που συμβαίνουν τώρα, αλλά και στο μέλλον, λόγω των νέων τεχνολογιών.

Σε συνέχεια του έργου και της γνώσης που προσφέρεται εντός των κόλπων του Singularity University, το ετήσιο συνέδριο Singularity Summit έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί το γεγονός της χρονιάς όχι μόνο για την κοινότητας των εξοικειωμένων με τον τομέα των exponential technologies, αλλά και όλων εμάς.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η ρομποτική, το Internet of Things, οι νέες μορφές ενέργειας και καινοτόμες εφαρμογές και πρακτικές που έρχονται από το μέλλον και υπόσχονται να αλλάξουν τη ζωή μας (ή μάλλον την αλλάζουν ήδη!), θα συζητηθούν και θα αναλυθούν από ομιλητές παγκοσμίου βεληνεκούς – όπως ο ελληνικής καταγωγής Peter Diamantis – στο SingularityU Greece Summit που για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 19 & 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Τι πρέπει να γνωρίζεις για το SingularityU Greece Summit

Παγκοσμίου βεληνεκούς ομιλητές από διαφορετικούς τομείς, όπως o Peter Diamandis (Chairman and Ceo of the X PRIZE Foundation –Co –Founder & Executive Chairman of Singularity University) , o Ramez Naam (Co-Chair, Energy & Environment at Singularity University αλλά και άλλοι, θα μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες τους, θα αναλύσουν σε βάθος τις εξελίξεις και θα αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις που θα αλλάξουν τον κόσμο μας αλλά και την Ελλάδα και θα τον οδηγήσουν με σταθερά βήματα σε ένα καλύτερο μέλλον.

Πόσο εφικτό όμως είναι για την Ελλάδα του σήμερα να συμμετέχει δυναμικά στις παγκόσμιες εξελίξεις των εκθετικών τεχνολογιών;

Ο Γιάννης Σωτηράκος, CEO της powerX.tech, της πρώτης εταιρείας στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των εκθετικών τεχνολογιών, αλλά και τρόπου σκέψης (exponential technologies & mindset) μας απαντά: «Ζούμε ήδη σε μία νέα εποχή όπου είμαστε μάρτυρες εκθετικής ανάπτυξης της τεχνολογίας. Αλλά την ίδια στιγμή επιχειρήσεις, οργανισμοί, αλλά και οι περισσότεροι από εμάς εξακολουθούμε να αναπτυσσόμαστε γραμμικά. Με βάση το 10% και όχι το Χ10! Έτσι μια νέας μορφής ανισότητα αναπτύσσεται και αποτελεί ανάγκη αλλά και ευκαιρία να κάνουμε κάτι για αυτό.

Η powerX.tech λειτουργεί ως partner εταιρειών, οργανισμών και ειδικών κοινών (πχ παιδιά και νέοι) που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα exponential technologies & mindset για να δημιουργήσουν το μέλλον.

Είμαστε ενεργά μέλη και συνεργάτες με τους παγκόσμιους πρωτοπόρους στον χώρο αυτό. Μέλη του Abundance 360 exclusive community (Α360) του Peter Diamandis που τώρα αποτελεί επίσημα πρόγραμμα του Singularity University. Μέλη και συνεργάτες επίσης του Exponential Organizations Lever (ExΟ Lever) που ιδρύθηκε από τον Salim Ismail (Founding Executive Director Singularity University).

Παρέχουμε λύσεις σε 3 περιοχές με ιδιόκτητα μέσα και τεχνολογίες:

a) Consulting (workshops, sprint sessions, training) b) Solutions (VR, AR, AI, data analytics, apps, retail) c) Platforms (Alpha labs, Tech fest, futureU, Voyager, Xfuture)

Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Xfuture demo room, έναν χώρο όπου μπορούν επιχειρήσεις και οργανισμοί να έχουν μια ολοκληρωμένη και βιωματική εισαγωγή στο exponential mindset & technologies. Οι ενδιαφερόμενοι θα μυηθούν στις τελευταίες εξελίξεις και disruptions σε industries όπως insurance, transportation, energy, media, health, space και θα δοκιμάσουν από περισσότερες από 15 τεχνολογίες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Xfuture demo room. Κάνοντας το πρώτο βήμα αξιοποίησης των εκθετικών τεχνολογιών σαν μέσον για να δημιουργήσουν το μέλλον!

