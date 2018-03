Κάτι οι πολλές ώρες, κάτι η έλξη, το μοιραίο δεν αργεί να γίνει!

Παρακάτω ακολουθούν 10 ζευγάρια που γνωρίστηκαν στα πλατό και ο έρωτάς τους ήρθε απότομα!

Mila Kunis και Ashton Kutcher

Η Mila Kunis και ο Ashton Kutcher γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του That 70’s show, και στην αρχή ήταν μόνο φίλοι. Η Kunis έχει δηλώσει ότι της έγραφε τις ασκήσεις στη χημεία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η σχέση τους ξεκίνησε χαλαρά, αλλά πριν καν το καταλάβουν ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Παντρεύτηκαν το 2015 και έχουν 2 παιδιά.

Daniel Craig και Rachel Weisz

Το ζευγάρι γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε στα γυρίσματα της ταινίας Dream House. Σε μικρό χρονικό διάστημα παντρεύτηκαν παρόλο που η Weisz δεν είχε καν στο μυαλό της την προοπτική του γάμου.

Ben Affleck και Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck γνωρίστηκαν στην όχι και τόσο μεγάλη επιτυχία ,Gigli. Της έκανε πρόταση γάμου με ένα ροζ διαμάντι αλλά ο Affleck διέλυσε τον αρραβώνα 1 χρόνο μετά.

Ben Affleck και Jennifer Garner

Οι ηθοποιοί γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Pearl Harbor, ερωτεύτηκαν όμως όταν συμπρωταγωνίστησαν στο Daredevil. Παντρεύτηκαν το 2005 και έμειναν μαζί για 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων απέκτησαν 3 παιδιά.

Penelope Cruz και Javier Bardem

Γνωρίστηκαν το 1992 στο Jamon, αλλά έγιναν ζευγάρι το 2007 όταν έπαιξαν μαζί στο Vicky Cristina Barcelona. Παντρεύτηκαν το 2010 στις Μπαχάμες και έχουν 2 παιδιά.

Natalie Portman και Benjamin Millepied

Το ζευγάρι ξεκίνησε την σχέση του στα γυρίσματα του Black Swan, παντρεύτηκε το 2012 και έχει αποκτήσει 2 παιδιά. Ο Millepied χορογράφησε το ψυχολογικό αυτό θρίλερ το οποίο χάρισε στην Portman το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Eva Mendes και Ryan Gosling

Είναι ένα ζευγάρι που κρατά την προσωπική του ζωή πολύ ιδιωτική. Γνωρίστηκαν στην ταινία The Place Beyond the Pines, και είναι μαζί πάνω από 6 χρόνια, έχοντας αποκτήσει 2 κόρες.

Kit Harington και Rose Leslie

Οι 2 Bρετανοί ηθοποιοί έπαιξαν ένα ζευγάρι στην μικρή οθόνη, στην σειρά Game of Thrones όπου και ερωτεύτηκαν. Το καλοκαίρι του 2017, μάλιστα, επισκέφτηκαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους.

Emma Stone και Andrew Garfield

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στις οντισιόν για την ταινία The Amazing Spider-Man και αμέσως η χημεία μεταξύ τους ήταν εμφανής. Χώρισαν το 2015.

Ryan Reynolds Blake Lively

Ο Reynolds και η Lively γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Green Lantern και στην αρχή η σχέση τους ήταν φιλική, το οποίο οδήγησε, σύμφωνα με τους ίδιους σε μια πιο δυνατή σχέση μετέπειτα. Είναι παντρεμένοι εδώ και 5 χρόνια και έχουν 2 κόρες.