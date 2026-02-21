Υπάρχουν κουβέντες που τελειώνουν και νιώθεις λίγο πιο ανάλαφρη. Και υπάρχουν κι εκείνες που σε αφήνουν με έναν ανεξήγητο εκνευρισμό και μια κούραση που δεν δικαιολογείται από την ώρα. Συνήθως συμβαίνει σε τραπέζια, σε επαγγελματικά meetings ή σε παρέες όπου το βασικό μοτίβο είναι πάντα το ίδιο: τίποτα δεν πάει καλά και για όλα φταίνε οι άλλοι.

Ο εργοδότης που δεν εκτίμησε, ο σύντροφος που δεν κατάλαβε, η κοινωνία που δεν βοήθησε, η τύχη που πάντα απουσιάζει. Σαν να υπάρχει μια αόρατη συμμαχία του σύμπαντος απέναντι σε έναν άνθρωπο που απλώς προσπαθεί να επιβιώσει.

Αυτό όμως δεν είναι απλώς γκρίνια της στιγμής. Είναι μια συγκεκριμένη νοοτροπία, γνωστή στην ψυχολογία ως victim mindset. Και όσο περισσότερο εγκαθίσταται στην καθημερινότητά μας, τόσο πιο εύκολα παραδίδουμε τον έλεγχο της ζωής μας σε εξωτερικούς παράγοντες. Το πρώτο βήμα για να σπάσει αυτός ο κύκλος είναι η αναγνώριση. Υπάρχουν φράσεις που λειτουργούν σαν μικρά καμπανάκια και, αν τις ακούμε συχνά από το στόμα μας ή των άλλων, κάτι μας λένε.

10 φράσεις που δείχνουν ότι έχεις κολλήσει στον ρόλο του θύματος

«Δεν φταίω εγώ»

Όχι, δεν φταις πάντα. Αλλά όταν αυτή είναι η μόνιμη απάντηση, τότε ακυρώνεις κάθε προσωπική σου δύναμη. Η ευθύνη δεν είναι τιμωρία. Είναι εργαλείο αλλαγής.

«Γιατί συμβαίνουν όλα σε μένα»

Σαν να έχεις βάλει τον εαυτό σου στο κέντρο μιας προσωπικής κατάρας. Οι δυσκολίες δεν κάνουν διακρίσεις. Η διαφορά είναι πού επιλέγεις να ρίχνεις το φως.

«Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό»

Συνήθως σημαίνει ότι έχεις αποφασίσει να μη δοκιμάσεις. Η αλλαγή δεν είναι άνετη, αλλά η στασιμότητα είναι πιο ύπουλη.

«Κανείς δεν με καταλαβαίνει»

Μια φράση που απομονώνει και σε προστατεύει ταυτόχρονα. Αν κανείς δεν καταλαβαίνει, τότε κανείς δεν μπορεί και να σε αμφισβητήσει.

«Αν είχα περισσότερα, θα…»

Το υποθετικό σενάριο που δεν σε αφήνει ποτέ να δεις τι μπορείς να κάνεις τώρα. Πολλοί ξεκίνησαν με λιγότερα και προχώρησαν απλώς επειδή δεν περίμεναν τις τέλειες συνθήκες.

«Έτσι είμαι εγώ»

Όταν η προσωπικότητα γίνεται άλλοθι, η εξέλιξη σταματά. Κανείς δεν είναι τελειωμένος χαρακτήρας.

«Με έκανες να νιώσω…»

Οι άλλοι επηρεάζουν, αλλά δεν κρατούν το τιμόνι. Το πώς επεξεργάζεσαι τα συναισθήματά σου παραμένει δική σου ευθύνη.

«Δεν μου χαρίστηκε τίποτα»

Η απόλυτη γενίκευση που διαγράφει ό,τι καλό συνέβη ποτέ. Συνήθως τα δώρα ήταν εκεί, απλώς δεν τα είδες έτσι.

«Καλό θα είναι να είσαι τυχερός»

Η ειρωνεία που μειώνει την προσπάθεια των άλλων για να δικαιολογήσει τη δική σου ακινησία.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω»

Η πιο ασφαλής δικαιολογία για να μη ρισκάρεις. Σχεδόν πάντα υπάρχει μια επιλογή, ακόμη κι αν δεν είναι η ιδανική.

Όλοι έχουμε περάσει φάσεις που νιώσαμε αδικημένοι, πιεσμένοι ή εγκλωβισμένοι. Δεν είναι ντροπή. Η διαφορά όμως βρίσκεται στη στιγμή που το συνειδητοποιείς και αλλάζεις τον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου. Οι λέξεις που χρησιμοποιείς χτίζουν την πραγματικότητά σου. Και καμιά φορά, μια μικρή αλλαγή στη φράση ανοίγει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Μία πρόταση κάθε φορά.