Υπάρχει ένας λόγος που οι σκύλοι είναι γνωστοί ως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου: είναι αξιολάτρευτοι, πιστοί και απλά οι καλύτεροι. Αν αποφάσισες ότι θέλεις τη συντροφιά ενός τετράποδου φίλου τότε αντί να επισκεφθείς το κοντινό pet shop δοκίμασε να πας σε ένα καταφύγιο και να υιοθετήσεις έναν. Οι λόγοι φαίνονται παρακάτω:

Θα σώσεις μια ζωή Του δίνεις την ευκαιρία να αποκτήσει όλα όσα δεν είχε Η υιοθεσία απελευθερώνει χώρο στα καταφύγια Δεν θα ξοδέψεις χρήματα Εκπαιδεύονται πανεύκολα Γίνεται πιο κοινωνικό Αλλά γίνεσαι και εσύ μαζί του Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε τόσα πολλά Αν είσαι τυχερή θα βρεις και κουταβάκι Το να έχεις σκύλο κάνει καλό στην καρδιά σου Θα σε κάνει πιο χαρούμενη Αλλά και πιο δραστήρια Κάνουν καλό στη ψυχική σου υγεία

Και τώρα που βρήκες τον αγαπημένο σου τετράποδο φίλο, ετοιμάσου γιατί η Costa Navarino και η PURINA® διοργανώνουν ένα σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων, γεμάτο δραστηριότητες για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους.

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, το The Westin Resort Costa Navarino προσκαλεί τους επισκέπτες στο #WeAreBetterWIthPets Weekend powered by PURINA®, με ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο διαμονής. Το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει χρόνο γνωριμίας με τα αδέσποτα ζώα που αυτή την περίοδο φιλοξενούνται και περιθάλπονται από το Navarino Pet Community, πρωινό τρέξιμο “RunWestin with your pet”, sunset yoga στην παραλία και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Στις δράσεις του σαββατοκύριακου θα συμμετέχει ενεργά ο Θοδωρής Τριάντης, ο ιδιοκτήτης του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Σκύλων (www.ekes.gr), που θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τρόπους εκπαίδευσης, βασικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για αρμονική συμβίωση με τα κατοικίδιά μας.

Το Navarino Pet Community είναι μία πρωτοβουλία των εργαζομένων της Costa Navarino που έχει ως στόχο την προσφορά στέγης, τροφής και ασφάλειας σε αδέσποτα ζώα, μέχρι να βρουν τη νέα τους οικογένεια. Μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια των εθελοντών του Navarino Pet Community και την υποστήριξη της Costa Navarino περισσότερα από 40 αδέσποτα ζώα έχουν βρει ένα σπίτι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για κάθε υιοθεσία που θα πραγματοποιηθεί στο #WeAreBetterWithPets Weekend, η PURINA® θα προσφέρει την τροφή για τους πρώτους 6 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το #WeAreBetterWithPets Weekend by Purina, αλλά και για να κάνετε την κράτησή σας μπορείτε να επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα του The Westin Resort Costa Navarino.