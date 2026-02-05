Η Ασφάλεια Εξελίσσεται: Στρατηγική, Τεχνολογία, Άνθρωπος και Καινοτόμες Λύσεις για Ολιστική Προστασία

Τρεις Ολομέλειες και Μια Έκθεση για την Ασφάλεια και την Πυρασφάλεια στις 27 Φεβρουαρίου στο Divani Caravel Hotel

Το Κορυφαίο Event στην Ελλάδα, για τον τομέα της Ασφάλειας – Security Project (www.securityproject.gr ) – που διοργανώνει η SMART PRESS με πυλώνα το περιοδικό SECURITY MANAGER στη 13η διοργάνωση του, θα αποτυπώσει την Ολιστική Προσέγγιση της Ασφάλειας, αναδεικνύοντας την Τεχνολογική Καινοτομία και την Ανθρώπινη Αξία, ενώ παράλληλα θα συνδυαστεί με το 2o Fire & Safety Forum (www.firesafety.gr/), εμπλουτίζοντας τη θεματολογία του με περιεχόμενο που εστιάζει στην Πυρασφάλεια και την Προστασία στους Χώρους Εργασίας. προσφέροντας μια ολοκληρωμένη, 360° εμπειρία ενημέρωσης και δικτύωσης για όλους τους επαγγελματίες του χώρου.

Σύγχρονο Περιεχόμενο με βλέμμα προς το μέλλον της Ασφάλειας

Η φετινή διπλή διοργάνωση επικεντρώνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον χώρο της φυσικής ασφάλειας και της πυρασφάλειας, συνδυάζοντας τεχνολογικές εξελίξεις, βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, με γνώμονα την ανθρώπινη τεχνογνωσία και τη συνεργασία.

Σε 3 παράλληλες ολομέλειες θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε Keynote Ομιλίες, Παρουσιάσεις και Συζητήσεις on-stage αναδεικνύοντας τις Σύγχρονες Προκλήσεις, τις Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνου και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, τα Πρότυπα, τους Κανονισμούς και τις Νομοθεσίες και φυσικά τις Σύγχρονες Τεχνολογικές Λύσεις και Καινοτομίες που αναπτύσσονται για το τρίπτυχο Security | Fire Protection | Safety.

Security Managers Forum – Ηγεσία & Καινοτομία στην Ασφάλεια

Το Security Managers Forum λειτουργεί ως πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για την επόμενη ημέρα της ασφάλειας, αναδεικνύοντας τον Security Manager ως φορέα γνώσης, τεχνολογικής κατανόησης και επιχειρησιακής επιρροής.

Η θεματική ολομέλεια εξετάζει πώς τα σύγχρονα έργα ασφάλειας ωριμάζουν μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών, τη διαλειτουργικότητα πλατφορμών και την επιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση απειλών και συμπεριφορών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αξία της εγκληματολογικής σκέψης και της διεπιστημονικής συνεργασίας στη λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό προληπτικών στρατηγικών.

Το Security Managers Forum απευθύνεται σε ηγετικά στελέχη που αντιλαμβάνονται την ασφάλεια ως στρατηγικό πλεονέκτημα, ικανό να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, τη συνέχεια και την αξιοπιστία των οργανισμών.

