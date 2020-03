Μπορεί μερικούς ηθοποιούς να τους έχουμε στο μυαλό μας όπως ήταν στους πιο χαρακτηριστικούς τους ρόλους, στην πραγματικότητα όμως, όπως και εμείς, μεγαλώνουν και εκείνοι. Ας δούμε πως ήταν 14 από τους πιο διάσημους ηθοποιούς στον πρώτο κινηματογραφικό τους ρόλο και πως στον πιο πρόσφατο τους. Η αλλαγή σε μερικούς, είναι αξιοθαύμαστη!

14 Ηθοποιοί τότε και τώρα: Στον πρώτο και τον πιο πρόσφατό τους ρόλο:

Jason Momoa

Baywatch: Χαβάη (2003) – Aquaman (2018)

Robert Downey Jr.

Pound (1970) — Ντουλίτλ (2020)

Robin Williams

Can I Do It ‘Till I Need Glasses? (1977) — Μια νύχτα στο μουσείο: Το μυστικό του Φαραώ (Night At The Museum: Secret Of The Tomb) (2014)

Leonardo Dicaprio

Critters 3 (1991) — Κάποτε στο… Χόλιγουντ (Once Upon A Time… In Hollywood) (2019)

Meryl Streep

Julia (1977) — Μικρές Κυρίες (Little Women) (2019)

Keanu Reeves

Οργισμένο αίμα (Youngblood) (1986) — Always Be My Maybe (2019)

Tom Hanks

Ο δολοφόνος με το στιλέτο (He Knows You’re Alone) (1980) – Ένας Υπέροχος Γείτονας (A Beautiful Day In The Neighborhood) (2019)

Jamie Lee Curtis

Η Νύχτα με τις Μάσκες (Halloween) (1978) — Στα Μαχαίρια (Knives Out) (2019)

Johnny Depp

Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες (A Nightmare On Elm Street) (1984) — Waiting For The Barbarians (2019)

Clint Eastwood

Francis In The Navy (1955) — Το βαποράκι (The Mule) (2018)

Scarlett Johansson

Ζητούνται Γονείς (North) (1994) – Τζότζο (Jojo Rabbit) (2019)

Matthew Mcconaughey

Νεανικά Μπερδέματα (Dazed And Confused) (1993) — The Gentlemen (2020)

Daniel Radcliffe

Ο ράφτης του Παναμά (The Tailor Of Panama) (2001) – Guns Akimbo (2019)

Nicole Kidman

Bush Christmas (1983) — Βόμβα (Bombshell) (2019)