Σε μια χρονιά-ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, το 16ο AI Connected World 2026 έρχεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη. Με κεντρικό μήνυμα «Connect, Protect, Innovate: Greece as a Digital Gateway», το κορυφαίο συνέδριο, που διοργανώνεται από τη Smart Press, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη από την τεχνολογία, την πολιτική και τις επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα ως «Digital Gateway»

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως τον κρίσιμο ψηφιακό κόμβο που συνδέει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Η συζήτηση ξεπερνά τις παραδοσιακές έννοιες της συνδεσιμότητας και επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την ευφυΐα ως τους θεμέλιους λίθους της σύγχρονης οικονομίας.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκεται η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για επενδύσεις, όπου οι υποδομές δεν είναι απλώς δίκτυα, αλλά το μέσο για τη μετατροπή των δεδομένων σε πραγματική οικονομική και κοινωνική αξία.

Οι 5 πυλώνες που διαμορφώνουν το ΑΕΠ του αύριο

Το συνέδριο θα αναλύσει διεξοδικά τους τομείς που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ψηφιακής μετάβασης:

Smart Cities & Intelligent Spaces: Η ενοποίηση του αστικού ιστού με τα «έξυπνα» κτίρια για μια αναβαθμισμένη καθημερινότητα.

AIoT & Data Intelligence: Η μετάβαση από την απλή συλλογή δεδομένων στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω Generative AI και Industry 5.0.

Total Connectivity: Ο ρόλος της Ελλάδας ως πύλη δεδομένων μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, Data Centers παγκόσμιας κλάσης και δορυφορικών δικτύων.

Civil Protection & Resilience: Η τεχνολογία ως «ψηφιακή ασπίδα» έναντι της κλιματικής κρίσης (Digital Twins, Drones, Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης).

Business Growth: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι στρατηγικές συνέργειες που ξεκλειδώνουν τις προοπτικές της ψηφιακής οικονομίας.

Μια πλατφόρμα διαλόγου και υψηλού networking

Το 16ο AI Connected World λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων, φέρνοντας κοντά ηγέτες της Κυβέρνησης, Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, τη Βιομηχανία και το δυναμικό οικοσύστημα των Startups. Μέσα από εφαρμοσμένα παραδείγματα και networking υψηλού επιπέδου, θα χαρτογραφηθεί η στρατηγική που συνδέει τα μεγάλα έργα υποδομής (όπως τα δίκτυα 5G Standalone και FTTH) με την πραγματική αγορά.

Την ίδια στιγμή, μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης είναι η ταυτόχρονη διεξαγωγή του Workforce Innovation 2026, ενός εξειδικευμένου Skills & Career Summit. Αυτή η στρατηγική σύμπραξη δημιουργεί μια μοναδική γέφυρα: το AI Connected World αναδεικνύει το τι χτίζεται (υποδομές), ενώ το Workforce Innovation εστιάζει στο ποιος θα το λειτουργήσει και θα το αξιοποιήσει (ανθρώπινο κεφάλαιο).

Καθώς οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν το «σώμα» της νέας οικονομίας, το ανθρώπινο ταλέντο παραμένει η «ψυχή» της. Το μήνυμα «Connect, Protect, Innovate» υπογραμμίζει ότι η τεχνολογική υπεροχή της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά μας να προστατεύουμε τα δεδομένα μας και να καινοτομούμε με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, δωρεάν, στην επίσημη ιστοσελίδα connectedbusinessworld.gr!