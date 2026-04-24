Η διάρκεια της ημέρας στη Γη δεν είναι τελικά κάτι τόσο «σταθερό» όσο μάθαμε στο σχολείο. Και το πιο ενδιαφέρον είναι πως αυτό που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε καθαρά αστρονομικό φαινόμενο, αρχίζει πλέον να έχει… ανθρώπινη υπογραφή.

Δεν θα ζήσουμε 25ωρη μέρα (τουλάχιστον όχι σύντομα)

Ο τίτλος για «25ωρη ημέρα» ακούγεται εντυπωσιακός, αλλά ας το βάλουμε σε πλαίσιο. Η Γη πράγματι επιβραδύνει την περιστροφή της, όμως η μετάβαση σε μια τέτοια διάρκεια ημέρας τοποθετείται σε περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια. Με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι που αφορά τη δική μας πραγματικότητα. Αυτό που απασχολεί σήμερα την επιστημονική κοινότητα είναι κάτι πολύ πιο άμεσο και μετρήσιμο. Σύμφωνα με τη NASA, η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται ήδη με ρυθμό περίπου 1,33 χιλιοστών του δευτερολέπτου ανά αιώνα από το 2000 και μετά. Μικρό νούμερο, αλλά καθόλου αδιάφορο.

Από τη Σελήνη… στην κλιματική αλλαγή

Για δισεκατομμύρια χρόνια, η επιβράδυνση αυτή εξηγούνταν κυρίως από την επίδραση της Σελήνη. Οι παλιρροϊκές δυνάμεις που ασκεί στους ωκεανούς λειτουργούν σαν ένα αόρατο φρένο, αφαιρώντας σταδιακά ενέργεια από την περιστροφή της Γης. Όμως πλέον, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι ένας νέος παράγοντας: η κλιματική αλλαγή.

Το λιώσιμο των πάγων σε Γροιλανδία και Ανταρκτική μετακινεί τεράστιες ποσότητες νερού προς τους ωκεανούς, κυρίως κοντά στον ισημερινό. Αυτό αλλάζει την κατανομή της μάζας του πλανήτη, κάνοντάς τον ελαφρώς πιο «πλατύ». Και όπως συμβαίνει με έναν παγοδρόμο που ανοίγει τα χέρια του, η περιστροφή επιβραδύνεται. Δεδομένα από δορυφορικές αποστολές όπως οι GRACE mission δείχνουν ότι μέχρι το 2100 η επίδραση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονη, ενδεχομένως ξεπερνώντας την επίδραση της Σελήνης.

Μικρές αλλαγές, μεγάλες συνέπειες

Μπορεί να μιλάμε για χιλιοστά του δευτερολέπτου, αλλά οι επιπτώσεις δεν είναι καθόλου αμελητέες. Συστήματα όπως το GPS βασίζονται σε εξαιρετικά ακριβή χρονισμό. Ακόμη και απειροελάχιστες αποκλίσεις μπορούν να δημιουργήσουν σφάλματα στον εντοπισμό θέσης. Παράλληλα, η ανακατανομή της μάζας επηρεάζει και τον άξονα περιστροφής της Γης, ένα φαινόμενο γνωστό ως πολική κίνηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο άξονας έχει ήδη μετατοπιστεί αισθητά τον τελευταίο αιώνα, και όχι τυχαία.

Δεν μιλάμε για μια θεαματική αλλαγή που θα νιώσεις στην καθημερινότητά σου αύριο. Μιλάμε όμως για κάτι πιο ουσιαστικό: η διάρκεια της ημέρας γίνεται πλέον ένας ακόμη δείκτης του πώς επηρεάζουμε τον πλανήτη. Και ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα. Όχι ότι η μέρα θα γίνει 25 ώρες, αλλά ότι ακόμη και κάτι τόσο «θεμελιώδες» όσο η περιστροφή της Γης δεν μένει ανεπηρέαστο από τις επιλογές μας σε βάθος χρόνου.