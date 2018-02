Το 2ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με 44 ομάδες από 23 χώρες και 4 ηπείρους. Το τουρνουά που έλαβε χώρα 21-24 Φεβρουαρίου, σηματοδότησε με αυτήν τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση, και την έναρξη της τουριστικής σεζόν.

44 κορυφαίοι επαγγελματίες και 132 ερασιτέχνες γκολφέρ απόλαυσαν τον ήλιο και τη μεσσηνιακή φύση παίζοντας ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών στα βραβευμένα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Οι γκολφέρ του 2ου Messinia Pro-Am φιλοξενήθηκαν στο The Westin Resort Costa Navarino. Ο έντονος ανταγωνισμός οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων δύο hole-in-one από τους Stuart Boyle (PGA Great Britain & Ireland) και John Radzioch (Γερμανός ερασιτέχνης αθλητής).

Ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος & CEO της TEMEΣ Α.Ε., φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino, καλωσόρισε τους γκολφέρ: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη μεγάλη συμμετοχή στο 2ο Μessinia Pro-Am. Στόχος μας είναι να θεσπίσουμε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, ώστε κάθε χρόνο γκολφέρ από όλο τον κόσμο να επισκέπτονται τη Μεσσηνία. Η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες για να γίνει ένας κορυφαίος διεθνής προορισμός γκολφ και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση».

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε επίσημα την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου ενώ την επόμενη μέρα, το τουρνουά εμπλουτίστηκε με τη θεματική βραδιά “Rock ‘n’ Roll” Charity Night, με μουσική από τους Vanila Swing. Οι συμμετέχοντες αγκάλιασαν τον καλό σκοπό της διοργάνωσης “A good cause to STRIKE” και απόλαυσαν το μπόουλινγκ ενισχύοντας παράλληλα τη δράση των Παιδικών Χωριών SOS, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν ακόμα και σήμερα να προσφέρουν online μέσω του συνδέσμου που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Messinia Pro-Am.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η απονομή βραβείων στους νικητές που ξεχώρισαν στο τουρνουά, στο “Shiny” Gala Dinner. Η βραδιά με παρουσιαστές τον Μάνο Γαβρά και την Έλενα Χαρμπίλα κινήθηκε υπό τις μουσικές των Stereo Soul με μια ξεχωριστή έκπληξη: τη live εμφάνιση των Boyzlife, το ντουέτο που έχουν σχηματίσει οι διάσημοι τραγουδιστές της βρετανικής ποπ σκηνής Brian McFadden (πρώην μέλος των Westlife) και Keith Duffy (πρώην μέλος των Boyzone).

Το τουρνουά ήταν άκρως ανταγωνιστικό με αρκετές διακυμάνσεις στην κατάταξη των γκολφέρ μέχρι τελευταία στιγμή και με διεξαγωγή αγώνα play-off για την τελική ανάδειξη του πρωταθλητή. Στην κατηγορία «Individual Professional Stroke Play Tournament» πρωταθλητής του 2ου Messinia Pro-Am στέφθηκε ο Γερμανός Philipp Mejow (PGA Germany),

αφήνοντας στην 2η θέση τον Ισραηλινό Asaf Cohen (PGA Israel). Την 3η θέση μοιράστηκαν οι Stuart Boyle (PGA Great Britain & Ireland) και Χρήστος Νικόπουλος (PGA Greece).

Σε πιο ειδικές κατηγορίες, κατά την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του τουρνουά, ο Αυστριακός Gunther Ausserdorfer ξεχώρισε για την καλύτερη επίδοση στο γήπεδο The Bay Course και αντίστοιχα ο Ρουμάνος Ciprian Zavloschi για την καλύτερη επίδοση στο γήπεδο The Dunes Course.

Το Messinia Pro-Am διοργανώθηκε σε συνεργασία με τους PGAs of Europe, και τελέστηκε υπό την αιγίδα των PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).

Τα βραβεία των απονομών φιλοτέχνησε η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE. Δωροθέτες της βραδιάς “Shiny” Gala Dinner ήταν η Luc Belaire και η Samsung προσφέροντας τα Gear Sport smartwatches.

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά ήταν για ακόμα μία χρονιά η Aegean Airlines, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, Star Alliance. Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά ήταν οι εταιρείες Vodafone, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και MyTransfer. Επίσημος χορηγός τεχνολογίας του τουρνουά ήταν η εταιρεία Samsung, για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον χώρο των τουρνουά γκολφ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών φρόντισε ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Kyvernitis Travel. Η διοργάνωση καινοτόμησε με την υποστήριξη της Fysiotek ως sports science partner. Επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά ήταν οι Ford Motor Ελλάς, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», J.VOURAKIS SONS EE, Poseidonia, Luc Belaire, Stoli, Paulaner, METAXA, Κυρ-Γιάννη, Marendry, Nescafé Alegria, Kalamata Papadimitriou και Σιαμπής. Επίσης, αρωγοί του 2ου Messinia Pro-Am ήταν οι ECOLAB, Kayak, Στεφανούρη, Μεσσηνιακή Παράδοση, Δημιουργίες, Fever-Tree και Avanti.