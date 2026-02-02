Ο 2ος κύκλος του Digital Accelerator – Digital Decoded δεν είναι επανάληψη. Είναι το επόμενο επίπεδο. Εσύ 2.0.
Η ύλη έχει ανανεωθεί και βασίζεται σε αυτό που δουλεύει σήμερα στο digital:
Τι θα δεις στον 2ο κύκλο
- Πώς χτίζεται short-form content που δημιουργεί ζήτηση, όχι απλώς views
- Ποιους ακριβώς τύπους hooks να χρησιμοποιείς για να πηγαίνεις Viral
- Πως με το ChatGPT θα φτιάχνεις σενάρια που να παίρνουν 500.000+ Views
- Πως να πας από 0 σε 50.000 ακολούθους στο Instagram σε 6 μήνες, όπως το έκανε ο Νίκος Ξυδάς
- Πώς εξελίσσεται το personal branding σε πραγματικό επιχειρηματικό asset, και μετατρέπεις τα Views σε Χρήματα
- Πώς παντρεύεται creative, performance και brand σε ένα ενιαίο σύστημα
- Πώς χρησιμοποιούμε AI εργαλεία για:
- content ideation & scripting
- επιτάχυνση παραγωγής
- analytics, insights και optimization
- scaling χωρίς αντίστοιχο scaling κόστους
Θα δεις live frameworks και cases γνωστών Content Creators, και τι τους δούλεψε, από κοντά.
Θα δεις και το case του μαθητή από το πρώτο Digital Accelerator, τον Λάμπρο (theloladia.gr), που μετά τον 1ο κύκλο:
- εκτόξευσε τα views
- και διπλασίασε την επιχείρησή του μέσα σε 6 μήνες
Όχι θεωρία. Μόνο Πράξη.
Ομιλητές
- Νίκος Ξυδάς, Founder Humble
- Kamil Kaminieski, Marketing Parakalo
- Christos Nikas
- Vasilis Kallaras, CEO Advisable
Πότε & πού
- 7 & 8 Φεβρουαρίου
- Θεσσαλονίκη: Porto Palace Hotel (physical παρουσία)
- Live online – παντού στον πλανήτη
Μπες εδώ για όλες τις λεπτομέρειες και κατοχύρωσε τη θέση σου: www.digitalaccelerator.gr
