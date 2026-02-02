2ος κύκλος Digital Accelerator – Digital Decoded: Πώς να πας από το 0 στους 50.000 followers!

Ο 2ος κύκλος του Digital Accelerator – Digital Decoded δεν είναι επανάληψη. Είναι το επόμενο επίπεδο. Εσύ 2.0.

Η ύλη έχει ανανεωθεί και βασίζεται σε αυτό που δουλεύει σήμερα στο digital:

Τι θα δεις στον 2ο κύκλο

Πώς χτίζεται short-form content που δημιουργεί ζήτηση, όχι απλώς views

που δημιουργεί ζήτηση, όχι απλώς views Ποιους ακριβώς τύπους hooks να χρησιμοποιείς για να πηγαίνεις Viral

Πως με το ChatGPT θα φτιάχνεις σενάρια που να παίρνουν 500.000+ Views

Πως να πας από 0 σε 50.000 ακολούθους στο Instagram σε 6 μήνες, όπως το έκανε ο Νίκος Ξυδάς

Πώς εξελίσσεται το personal branding σε πραγματικό επιχειρηματικό asset, και μετατρέπεις τα Views σε Χρήματα

σε πραγματικό επιχειρηματικό asset, και μετατρέπεις τα Views σε Χρήματα Πώς παντρεύεται creative, performance και brand σε ένα ενιαίο σύστημα

σε ένα ενιαίο σύστημα Πώς χρησιμοποιούμε AI εργαλεία για: content ideation & scripting επιτάχυνση παραγωγής analytics, insights και optimization scaling χωρίς αντίστοιχο scaling κόστους

για:

Θα δεις live frameworks και cases γνωστών Content Creators, και τι τους δούλεψε, από κοντά.

Θα δεις και το case του μαθητή από το πρώτο Digital Accelerator, τον Λάμπρο (theloladia.gr), που μετά τον 1ο κύκλο:

εκτόξευσε τα views

και διπλασίασε την επιχείρησή του μέσα σε 6 μήνες

Όχι θεωρία. Μόνο Πράξη.

Ομιλητές

Νίκος Ξυδάς, Founder Humble

Kamil Kaminieski, Marketing Parakalo

Christos Nikas

Vasilis Kallaras, CEO Advisable

Πότε & πού

7 & 8 Φεβρουαρίου

Θεσσαλονίκη: Porto Palace Hotel (physical παρουσία)

Live online – παντού στον πλανήτη

Μπες εδώ για όλες τις λεπτομέρειες και κατοχύρωσε τη θέση σου: www.digitalaccelerator.gr